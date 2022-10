Reportul la Loto 6/49 se apropie de 3,6 milioane de euro. Numerele câștigătoare la extragerile din 27 octombrie 2022

Loteria Romana a organizat joi, 27 octombrie 2022, noi extrageri Loto 6 din 49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5 din 40 si Super Noroc.

Numerele LOTO de la extragerea din 27 octombrie 2022:Loto 6/49: 16 30 2 9 25 1Loto 5/40: 9 37 36 18 32 21Joker: 25 6 15 8 34 + 1Noroc: 2 5 8 1 8 6 5Super Noroc: 4 3 4 0 6 5Noroc Plus: 8 1 8 3 2 7Premiile puse in joc:La Loto 6/49 se inregistreaza la categoria I un report de peste 17,51 milioane de lei (peste 3,56 milioane de euro), iar la Noroc este in joc un report cumulat de peste 5,46 milioane de lei (peste 1,11 milioane de euro).La Joker, la categoria I, este in joc un report de peste 9,73 milioane de lei (peste 1,98 milioane de euro), iar la categoria a II-a reportul depaseste 76.600 de lei.La Noroc Plus este in joc la categoria I un report de aproximativ 16.000 de lei.La Loto 5/40 se inregistreaza la categoria I un report de peste 294.000 de lei (peste 59.800 de euro), iar la categoria a II-a reportul depaseste 22.500 de lei.La Super Noroc este in joc la categoria I un report de peste 57.500 de lei.La tragerile loto de duminica, 23 octombrie, Loteria Romana a acordat peste 28.000 de castiguri, in valoare totala de peste 1,35 milioane de lei. ...citeste mai departe despre " Reportul la Loto 6/49 se apropie de 3,6 milioane de euro. Numerele castigatoare la extragerile din 27 octombrie 2022 " pe Ziare.com