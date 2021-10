Loteria Română anunţă, joi seară, că s-a câştigat premiul cel mare la tragerea Loto 6/49, respectiv 1,5 milioane de euro. Biletul câştigător a fost jucat în Galaţi.

”La tragerea Loto 6/49 de astazi, 21 octombrie 2021, s-a castigat premiul de categoria I in valoare de 7.646.117,84 lei (aproape 1,55 milioane de euro). Biletul norocos a fost jucat la agentia 17012 din Galati si a fost completat cu o varianta simpla la Loto 6/49, preţul biletului fiind de doar 5,5 lei”, a transmis, joi seară, Loteria Română.Numerele câștigătoare au fost: 25, 21, 24, 4, 8, 2.Sursa citată a precizat că acesta este al cincilea câştig de categoria I obţinut în acest an la Loto 6/49.Ultima dată, premiul de categoria I la Loto 6/49 a fost câştigat în data de 12.08.2021 şi a fost în valoare de 4.434.971,20 lei.Conform Regulamentului privind organizarea si administrarea jocurilor loto, castigatorul are la dispozitie 90 de zile, începand cu data tragerii, pentru a-şi revendica premiul. ...citeste mai departe despre " România are încă un milionar în euro. Marele premiu la Loto 6/49 a fost câștigat de un gălățean, cu un bilet de 5,5 lei " pe Ziare.com