Mega Image, amendat cu 2 milioane de euro de Consiliul Concurenţei pentru prețurile mincinoase

Consiliul Concurenţei a anunţat, joi, că a sancţionat retailerul Mega Image cu amendă în valoare de 10,08 milioane lei (aproximativ două milioane euro) pentru furnizarea de informaţii inexacte privind preţurile unor produse de bază, precum uleiul de floarea-soarelui.

”Consiliul Concurenţei a sancţionat Mega Image cu amendă în valoare de 10,08 milioane lei (aproximativ două milioane euro) pentru furnizarea de informaţii inexacte privind preţurile unor produse de bază, precum uleiul de floarea-soarelui. Autoritatea de concurenţă a solicitat marilor retaileri, în cadrul unei cercetări de piaţă, o serie de informaţii referitoare la preţul mediu săptămânal de achiziţie şi de vânzare la raft pentru anumite produse de bază şi a constatat că există anumite neconcordanţe în răspunsul transmis de Mega Image”, anunţă autoritatea de concurenţă.Spre exemplu, în cazul preţului mediu lunar al uleiului de floarea-soarelui de 1 litru, din prima parte a acestui an, rezulta că Mega Image practica cel mai mic preţ la raft dintre retailerii analizaţi, de 3,69 de lei/litru, preţ afişat şi în aplicaţia Monitorul Preţurilor. Produsul nu se regăsea, însă, în magazine la preţul indicat.„Prin transmiterea de informaţii greşite, Mega Image a indus în eroare autoritatea de concurenţă, dar şi consumatorii care folosesc Monitorul Preţurilor Produselor Alimentare pentru a afla unde pot găsi preţurile cele mai mici pentru produsele dorite. Am sancţionat compania pentru nerespectarea procedurilor impuse de lege şi, de asemenea, vom fi atenţi ca românii care utilizează platforma online să aibă acces, în continuare, la preţurile corecte transmise de companii”, a declarat Bogdan Chiriţoiu, preşedintele Consiliului Concurenţei.Monitorul Preţurilor Produselor Alimentare este o aplicaţie online, lansată de Consiliul Concurenţei, care permite consumatorilor să afle preţurile practicate de către principalii comercianţi cu amănuntul de produse alimentare. Datele din Monitorul Preţurilor Produselor Alimentare sunt încărcate de lanţurile de magazine care participă la proiect: Carrefour, Kaufland, Penny, Selgros, Mega Image, Lidl, Cora şi Auchan.Decizia de sancţionare va fi publicată pe site-ul autorităţii naţionale de concurenţă, după eliminarea informaţiilor cu caracter confidenţial.Mega Image este parte din grupul olandezo-belgian Ahold-Delhaize şi are în Români ...citeste mai departe despre " Mega Image, amendat cu 2 milioane de euro de Consiliul Concurenţei pentru prețurile mincinoase " pe Ziare.com