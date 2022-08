Mega Image, ”surprinsă” de amenda-record de 2 milioane de euro primită de la Consiliul Concurenței. Compania se va adresa instanțelor

Mega Image a reacţionat după ce a primit pe 28 iulie o amendă de aproximativ două milioane de euro din partea Consiliului Concurenței.

Comerciantul este acuzat că nu a oferit informații exacte despre prețurile pe care le practică pentru anumite produse de bază.Consiliul Concurenței a solicitat principalelor lanțuri de magazine informații despre prețul de achiziție și pe cel de comercializare, în cadrul unui studiu legat de produsele de bază. Autoritățile explică faptul că au identificat o serie de neconcordanțe în informațiile pe care le-au primit de la Mega Image.Printre produsele pentru care oficialii Consiliului Concurenței au cerut informații se numără și uleiul de floarea-soarelui.Reprezentanții Mega Image au comunicat în prima parte a a acestui an un preț de 3,69 lei, iar produsul nu se regăsea în magazine la preţul indicat.Reacția Mega Image după amenda de 2 milioane de euroReprezentanții Mega Image au oferit o reacție oficială:"Compania Mega Image își prezintă public punctul de vedere cu privire la decizia de sancționare emisă împotriva sa de către Consiliul Concurenței pentru o presupusă faptă de comunicare de informații inexacte privind prețurile unor produse de bază.""Mega Image își manifestă surprinderea cu privire la decizia adoptată de către Consiliul Concurenței, care a dispus sancționarea societatii noastre, într-o manieră fără precedent, cu aproximativ 2 milioane de euro, pentru o presupusă faptă de comunicare către autoritate a unor informatii inexacte privind preturile unor produse de baza.""Vorbim aici despre o solicitare de informatii extrem de voluminoase, la care Mega Image a raspuns prompt și care a presupus centralizarea unui volum considerabil de date, într-un termen foarte scurt. Au fost extrase, centralizate si transmise catre autoritate prețuri de achiziție și de vânzare pentru sute de linii de produse, în mai puțin de două săptămâni.Dintre toate produsele, o mică parte nu se mai livrau la depozitele Mega Image în perioada de referință (fiind inactive), însă puteau fi găsite în continuare de catre consumatori în rețeaua noastră de magazine, în limita stocurilor rămase.Din dorința unei comunicări cât mai transparente cu autoritatea, precum și pentru a nu omite prețuri ale produselor care se mai puteau regăsi fizic în magazine (chiar și în cantități reduse), am comunicat Consiliului