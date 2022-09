Miturile privind educația care stau în calea performanței. Gabi Bartic, BRIO: "Suntem gata să ieșim în stradă să nu ne taie din vacanță, dar ne supărăm că suntem analfabeți funcțional"

Sistemul de învățământ din România este un subiect puternic dezbătut, cu atât mai mult de când au fost lansate în dezbatere noile legi ale Educației.

Există numeroase mituri care se rostogolesc an de an, bazate pe nemulțumiri, dar care, la o privire mai atentă, nu au niciun fundament solid.Gabi Bartic, CEO Brio, a vorbit pentru Ziare.com despre câteva dintre miturile privind educația, cum ar fi programele încărcate ale elevilor din România, că țara noastră are cel mai lung an școlar, sau că materia predată are un nivel de dificultate mult prea ridicat pentru ciclul de învățământ.Ziare.com: Ca orice subiect cu o importanță semnificativă, diferite mituri s-au rostogolit de-a lungul anilor inclusiv în educație. Unul dintre ele ar fi că România are cel mai lung an școlar. De exemplu, anul școlar 2022-2023 are 166 de zile de școală. Cum arată această cifră în raport cu ceea ce se întâmplă în alte state europene?Gabi Bartic: La această întrebare, răspunsul e simplu: rău. Nu numai că învățăm mai prost, dar învățăm semnificativ mai puțin decât majoritatea țărilor. Voi încerca să dau și niște exemple: Finlanda, 187 de zile; Germania, 188 (cu variații, decalat între landuri); Polonia, 188 (cu variații); Olanda, 189; Slovenia, 189 (cu variații); Marea Britanie, 190; Slovacia, 190; Norvegia, 190; Elveția, 192; Rep. Cehă, 195; Danemarca, 200; Italia, 200. Un număr de zile de școală similar sau puțin mai mic decât România e doar în Malta, Albania și Cipru.Deci avem niște date care ne spun:avem anul școlar cel mai scurt (sau între cele mai scurte din Europa);Stăm nu prost, ci consistent cel mai prost la literație, la literație digitală, la numerație (sau, să le spun, abilitatea de a folosi numere și calcule în viața de zi cu zi), la abilități științifice și mai pot continua, dar spun – la cultură și educație în general;Respectăm din ce în ce mai puțin școala și pe oamenii educați, cultura și pe oamenii cultivați;Cu toate astea, avem 85% dintre copii cu medii peste 8,50 și ne plângem constant că învățăm "prea mult" și nu "ce ne trebuie în viață". E o situație în care trebuie, e absolut imperios să ne decidem ce vrem: fie să fim relaxații Europei, să studiem doar ce ne va ajuta în viață în cele mai puține zile de școală, fie să facem pace în lupta noastră constantă pentru vacanțe lungi și dese și să ac