Scandal uriaș între doi giganți farma. Compania Pfizer, acuzată de Moderna că i-ar fi copiat modelul de vaccin anti-Covid

Moderna a anunțat vineri, 26 august, că a dat în judecată Pfizer/BioNTech, susținând că a dezvoltat tehnologia ARN mesager cu zece ani înainte de pandemia Covid.

Potrivit Moderna, Pfizer i-a copiat modelul, încălcând brevetul privind vaccinul anti-Covid.Procesul a fost intentat la un tribunal din Massachusetts (SUA) și la Tribunalul Regional din Dusseldorf, Germania.Reprezentanții Moderna au anunțat că vor solicita despăgubiri, dar nu au precizat suma.”Intentăm aceste procese pentru a proteja platforma tehnologică inovatoare ARNm căreia i-am pus bazele, în care am investit miliarde de dolari și pe care am brevetat-o ​​în deceniul care a precedat pandemia de COVID-19”, a declarat directorul executiv al Moderna, Stephane Bancel.Tehnologia vaccinurilor cu ARN mesager a permis dezvoltarea serurilor anti-Covid cu o viteză fără precedent.Moderna, cu sediul în Cambridge, Massachusetts, susține că a brevetat thnologia între 2010 și 2016, cu mult înainte ca primele cazuri de Covid să fie raportate, în 2019.În anunțul de vineri, compania a acuzat Pfizer/BioNTech că și-a însușit două tipuri de proprietate intelectuală.Unul a implicat o structură ARNm pe care Moderna spune că oamenii de știință au început să o dezvolte în 2010 și că au fost primii care au validat-o în testările pe oameni din 2015.”Pfizer și BioNTech au dus patru formule de vaccin diferite în faza de testare clinică, opțiuni care nu s-ar fi confundat cu tehnologia inovatoare Moderna. Totuși, au decis în cele din urmă să meargă mai departe cu un vaccin care are exact aceeași modificare chimică ARNm a vaccinului nostru”, a transmis Moderna în comunicatul său.A doua presupusă încălcare implică codificarea unei proteine Spike ​​​​de lungime completă pe care Moderna spune că oamenii săi de știință au dezvoltat-o ​​în timp ce creau un vaccin pentru coronavirusul care provoacă Sindromul Respirator din Orientul Mijlociu (MERS). Deși vaccinul MERS nu a intrat niciodată pe piață, dezvoltarea sa a ajutat Moderna să lanseze rapid vaccinul său anti-Covid, potrivit BiziDay.Pentru moment, Pfizer și BioNTech nu au emis un punct de vedere privind acuzațiile. ...citeste mai departe despre " Scandal uriaș între doi giganți farma. Compania Pfizer, acuzată de Moderna că i-ar fi copiat modelul de vaccin anti-Covid " pe Ziare.com