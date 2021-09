Motivele pentru care e nevoie de testare standardizată la început de an școlar: „Pentru decidenții din învățământ datele sunt aur curat” INTERVIU

Este nevoie de testare standardizată la început de an școlar, măcar la materiile cu miză, pentru care se susțin examene naționale, afirmă Gabi Bartic, COO Brio Teste Educaționale. Potrivit acesteia, chiar și Consiliul Elevilor a solicitat o asemenea testare la nivelul tuturor elevilor, pentru a se putea face un diagnostic complet și detaliat al punctelor tari și al punctelor de îmbunătățit ale copilului. De asemenea, testarea standardizată e pasul următor spre învățarea individualizată, completează reprezentanta Brio Teste Educaționale.

Ziare.com: De ce ar fi nevoie de testare standardizată la începutul anului școlar?Gabi Bartic: Testarea inițială a copilului revenit la școală după o vacanță atât de lungă ar trebui să fie o normă. De altfel, Consiliul Elevilor chiar a solicitat ca, la începerea anului școlar, să se testeze standardizat toți copiii. Sigur că testarea nu e primul gând când ne referim la întoarcerea la școală, dar ar fi bine să fie aceasta o normă: așa cum orice parcurs terapeutic/medical începe cu un set de analize, la fel ar trebui să fie și cu cel educațional: un diagnostic complet și detaliat al punctelor tari și al punctelor de îmbunătățit ale copilului.Cum ar trebui să se aplice această testare, la ce materii și pentru ce categorii de vârstă?Testarea inițială ar fi minunat să existe pentru toate materiile. Dar, voi spune că măcar la materiile „cu miză", la care există examene (Evaluare Națională și BAC), ar fi minunat să existe aceste testări inițiale, și nu doar acele „simulări" care de obicei se dau în perioadele în care nu mai sunt acționabile (nu mai e timp de recuperare serioasă).Care sunt etapele pe care ar trebui să le întreprindă comunitatea școlară o dată ce se primesc aceste rezultate, de la testele standardizate, la început de an școlar?Datele din testele standardizate, corect analizate, oferă informații extrem de prețioase atât pentru fiecare copil în parte, cât și pentru generații sau grupe întregi de copii. Mai exact, afară de rapoarte serioase detaliate pe competențe, rapoartele dau o estimare a numărului de ore necesar pentru ca, pe fiecare competență, să se avanseze către nivelul următor. Voi da un exemplu: la fracții copilul este în centila 67 (deci 67%) și are nevoie de 6 ore pentru a trece la următorul nivel de competență – adică să sară de 80, scor corespunzător nivel