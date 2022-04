Scumpirile uriașe la alimente sunt o consecință a prețurilor la energie și la gaz, a declarat ministrul Agriculturii, Adrian Chesnoiu.

Oficialul a mai precizat că legumele din producția internă vor apărea în săptămânile viitoare, fapt ce va duce la scăderea prețurilor.”Creșterea prețurilor la energie și gaz a creat bulgărele de zăpadă care s-a rostogolit. Să ne uităm cât era prețul materiilor prime anul trecut și cât e acum. Toate au ridicat costul produselor finite și s-au înregistrat aceste majorări.(…) Cartofii au fost una din bazele de plecare în analiza făcută când am elaborat bugetul pentru 2022, am alocat 15 milioane de lei pentru producătorii de cartofi, și pentru struguri de masă, zootehnie sau zona vegetală", a declarat ministrul Adrian Chesnoiu, pentru digi24.Institutul Național de Statistică a publicat marți, 12 aprilie, un raport din care reiese că gazele naturale, combustibilii, cartofii sau uleiul se regăsesc în topul scumpirilor din ultimul an.În intervalul martie 2021 - martie 2022, preţurile la gaze naturale au urcat cu 46,49%, la combustibili cu 34,16%, la cartofi cu 36,5% şi la uleiul comestibil cu 32,33%.La capitolul mărfuri alimentare, în afară de cartofi şi ulei, creşteri mari au mai fost înregistrate la mălai (plus 24,35%) şi făină (plus 21,47%). ...citeste mai departe despre " De ce s-au scumpit atât de mult alimentele. Explicația ministrului Agriculturii " pe Ziare.com