Noul ordin ANPC privind furnizarea de informații la comercializarea produselor alimentare

Începând cu data de 20 decembrie intră în aplicare ordinul ANPC nr. 201 din 19 aprilie 2022 și Ordinul 163/2021, prin care unitățile care produc și vând produse alimentare au obligația de a afișa la punctele de vânzare informații detaliate despre produsele comercializate. Aceste informații fac referire la gramaj, alergeni, valori nutriționale și ingrediente.

BitSoft – singura companie din domeniul IT prezentă la ședința de dezbatere ANPC

În cazul valorilor nutriționale, informațiile trebuie să fie cât mai specifice. Mai exact, toți comercianții au obligația de a afișa valoarea energetică a produselor și cantitățile de acizi grași saturați, grăsimi, glucide, zaharuri, proteine și sare. În funcție de caz, este nevoie și de o declarație prin care să se indice faptul că prezența conținutului de sare se datorează exclusiv prezenței în mod natural a sodiului.Cât despre ingrediente, trebuie specificate informații cu privire la tipul și cantitatea ce depășește 20 g a tuturor ingredientelor aflate în compoziția produselor finite, cât și aditivii prezenți.Aceste informații trebuie să fie vizibile pentru consumatori, atât în cazul comenzilor din restaurant, precum și pentru cele online: aplicații mobile, website-uri proprii, website-uri ale companiilor partenere, etc. Dacă un produs este oferit spre vânzare în mai multe locuri în cadrul aceleiași unități, informațiile trebuie afișate la fiecare loc în parte. Cerințele au în vedere informarea consumatorilor cu privire la alimentele pe care urmează să le cumpere.Deși aceste cerințe sunt greu de îndeplinit din cauza volumului mare de informații care trebuie furnizate, BitSoft , liderul de piață în domeniul soluțiilor IT pentru industria ospitalității, vine cu soluții concrete pentru fiecare comerciant, în vederea implementării eficiente a legii.De altfel, BitSoft este singura companie din domeniul IT care a participat la ședința de dezbatere a ordinului ANPC 201/2022, condusă de către președintele ANPC, Horia Constantinescu, cu privire la cerințele palpabile pe care operatorii economici din domeniu trebuie să le îndeplinească pentru implementarea și respectarea în mod corect a acestei legi. Acest fapt reprezintă dovada clară prin care compania noastră își arată interesul față de partenerii săi, prin implicarea continuă în dezvoltarea și profesionalizarea domeniului HORECA în România.BitSoft este o companie românească, lider de piață, cu 28 de ani experiență în domeniul soluțiilor IT pentru industria ospitalității, a cărei viziune este să-și ajute clienții să profesionalizeze modul în care își gestionează locațiile. Aceasta propune o suită de softuri de gestiune a operațiunilor adaptate pentru toate tipurile și dimensiunile de hoteluri și restaurante, inclusiv tot ce înseamnă soluții digitale pentru HORECA.