Numele soțului Laurei Vicol, secretizat înainte de ședința de judecată. Afaceristul Vladimir Ciorbă așteaptă prescripția pentru evaziune fiscală și grup infracțional

Vladimir Ciorbă, soțul actualei șefe a Comisiei Juridice din Camera Deputaților, Laura Vicol, așteaptă „la secret” din partea Tribunalului București o soluție de încetare a procesului penal ca urmare a intervenției prescripţiei pentru acuzațiile de evaziune fiscală și grup infracțional organizat din care fac parte mai mulți cetățeni din Republica Moldova.

Atât de profundă este tăcerea în jurul dosarului penal al soțului Laurei Vicol încât, pe portalul Ministerului Justiției, Vladimir Ciorbă este singurul inculpat al cărui nume a fost anonimizat din întreaga grupare infracțională.Accesarea dosarului cu numărul 18266/3/2015* având ca obiect constituirea unui grup infracţional organizat (art.367 NCP) primește ca rezultat pe portalul Ministerului Justiției o cauză având 10 inculpați cu nume și prenume și 10 firme ca părți responsabile civilmente.Doar al 11-le inculpat este denumit „Anonimizat 1", cu totul indexplicabil, fiind vorba de un proces judecat în ședință publică. În plus, el figurează la poziția 9 în ordinea listei.La o primă vedere, oricine ar putea avea impresia că ar fi vorba de un inculpat minor, singura rațiune pentru care numele acuzatului ar putea fi anonimizat într-o asemenea fază procesuală. Dacă ar fi fost vorba de protecția unui colaborator sub acoperire, Parchetul nu l-ar mai fi trimis în judecată în dosarul 18266/3/2015*.De fapt, al 11-lea inculpat este Ciorbă Vladimir Răzvan, soțul șefei Comisiei Juridice din Camera Deputaților, dovada fiind că acesta apare în dosarul 18266/3/2015* pe o aplicație dezvoltată de o firmă privată, Lege5, cea pe care o folosesc avocații pentru a primi zi de zi notificări cu privire la soluțiile pronunțate sau data termenelor următoare.Data ultimei actualizări a informațiilor de pe Portal.just.ro este 10.04.2023, cu o zi înainte de termenul de judecată.Ultima actualizare informațiilor de pe aplicația Lege5 a fost pe 07.04.2023.Cum a devenit Vladimir Ciorbă inculpatul „Anonimizat 1" pe listele instanțeiNu există informații cu privire la motivele anonimizării lui Vladimir Ciorbă pe listele online ale Tribunalului București, însă acestea pot fi deduse din declarațiile deputatului USR Victor Ilie, făcute pe data de 04.04.2023, după ce majoritatea PSD-PNL-UDMR a votat un amendament la Codul de procedură penală prin care înregistrările să nu mai poată fi folosite c