Secțiunea esențială din Autostrada Ford intră în linie dreaptă. "A fost semnat ordinul de începere pentru proiectare"

Autoritățile au semnat ordinul de începere pentru proiectarea drumului de legătură între DN6 (zona uzinei Ford) și drumul expres Dx12 Craiova-Pitești. Valoarea contractului este de 1,2 milioane lei.

”Astăzi, 20.04.2023, a fost semnat ordinul de începere pentru proiectarea drumului de legătură între DN6 (zona uzinei Ford) și drumul expres Craiova-Pitești (tronsonul 1)Valoare contract: 1.230.660,40 lei, fără TVA”, este anunțul făcut joi, 20 aprilie, de CNAIR pe pagina oficială de Facebook.Este secțiunea vitală din drumul expres, care leagă zona industrială a Craiovei, în linie directă, cu șoseaua de mare viteză. Este una dintre cerințele firmelor străine (n.r. - în special a administratorilor uzinelor Ford România) transmise guvernanților de mai mulți ani.La finele anului trecut a fost anunțat că UMB a ajuns la 53% stadiu fizic pe lotul 3 al Drumului Expres Craiova-Pitești, tronson de 32 de kilometri pe care îl poate termina până la sfârșitul anului 2023.La acel moment se preciza că circulația poate fi deschisă doar pe jumătate din lungime pentru că nu există nod de descărcare în DN 65 și la Colonești.Constructorul a început lucrările în 2021 și are termen contractual ianuarie 2024.,,Tronsonul 3 al Drumului Expres Craiova-Pitești va fi inaugurat în 2023. Antreprenorul general, UMB, are un progres bun, fiind “sus” cu aproape toate structurile. Lucrările la terasamente sunt și ele înaintate, ajunse la cotă în mare parte din traseu.Mai simplu spus, lotul are toate șansele să fie finalizat până la sfârșitul lui 2023, termenul contractual fiind ianuarie 2024, adică 12 luni de proiectare și 24 de execuție calculate de la emiterea ordinului de începere din 18.01.2021.Din păcate, șoferii vor putea folosi doar aproximativ 15 kilometri, între nodurile Valea Mare (Slatina) și Negreni deoarece în capătul de est al lotului, la Colonești, nu avem nod și niciun fel de perspectivă pentru o descărcare temporară”, a transmis Asociația Pro InfrastructurăAsociația Pro Infrastructură avansa și un scenariu optimist, acela al deschiderii,, la pachet” cu Lotul 4 Colonești-Albota (Pitești), lot tot de 32 de kilometri cu termen noiembrie 2024. Șansele sunt, însă destul de mici, stadiul lucrărilor care au început în vară fiind de doar 5 % potrivit CNAIR. ...citeste mai departe despre " Secțiunea esențială din Autostrada Ford intră în linie dreaptă. "A fost semnat ordinul de începere pentru proiectare" " pe Ziare.com