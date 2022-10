Palat vechi de peste 500 de ani din centrul Clujului, scos la vânzare. Suma pentru care se vinde

Palatul cu elemente renascentiste situat pe cea mai veche strada din Cluj-Napoca, mai exact pe bulevardul Regele Ferdinand, este scos la vanzare.

Doritorii trebuie sa scoata din buzunar nu mai putin de 7,5 milioane de euro daca vor sa detina proprietatea.Cladirea amplasata pe un teren de 677 mp, cu 400 mp amprenta la sol si 1450 mp suprafata utila, este invecinata cu edificii din epoca romana si medievala, acestea fiind clasificate ca monumente istorice de importanta nationala si listate ca atare de Ministerul Culturii din Romania, potrivit zcj.ro.Proprietatea are 48 de incaperi si 16 bai, este un monument istoric definita in lista monumentelor istorice ca fiind "casa cu elemente renascentistice din secolul XVI - XVIII".Casa a fost construita in jurul anilor 1500, date fiind arcadele romane existente si azi in subsol. Aceasta are o destinatie mixta, avand posibilitatea si de locuire, oferind un apartament de 300 m amplasat la ultimul nivel, dar si birouri, cladirea desfasurand activitate notariala in prezent.