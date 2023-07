A crescut puterea de cumpărare a pensiilor. Județele unde vârstnicii încasează cele mai mari indemnizații lunare

Pensia medie pentru limită de vârstă a fost în luna mai 2023 de 2.245 lei în cazul asigurărilor sociale de stat, potrivit datelor comunicate de Casa Națională de Pensii Publice (CNPP). Suma a fost cu 13% mai mare față de aceeași lună a anului trecut, iar puterea ei de cumpărare (pensia reală) s-a consolidat în domeniul pozitiv (+2,13%), în contextul unui avans al prețurilor la consumator de 10,64%, conform INS.

Suma se referă la cei 3,65 milioane de beneficiari care au atins vârsta legală de pensionare, cu sau fără a avea și vechimea normată prevăzută de lege. Ei beneficiază de așa-numitele old age benefits (beneficii pentru persoanele în vârstă care au contribuit la sistemul de asigurări sociale al statului) și reprezintă 79% dintre cei care au primit lunar pensii, arată Financial Intelligence.Conform datelor CNPP, urmașii (cei care primesc bani în baza contribuției unui fost membru al familiei) au reprezentat 9,7% din numărul total, cei încadrați în clase de invaliditate 8,7%, iar cei care au ieșit la pensie mai devreme decât prevăd normele standard legale (majoritatea cu șanse minime de angajare la o vârstă relativ înaintată) au avut o pondere de 2%.Doar 0,15% dintre pensionari au reușit să se încadreze în cerințele impuse pentru a beneficia de drepturile de asigurări sociale fără penalizări iar categoriile care intră la invaliditate, orfani, văduve de război – I.O.V.R. – (0,011%) și includerea excepțională la ajutor social (0,003%) sunt neglijabile numeric.Ritmurile de creștere ale sumelor plătite de stat au fost marginal mai mari în cazul ajutorului social (+13,29%), al pensiilor anticipate parțiale (+13,12%) și urmașilor (+12,95%) iar puterea de cumpărare a revenit pe plus foarte puțin mai substanțial în cazul acestora. Politică socială discutabilă, majorarea a fost de doar 8,89% nominal în cazul persoanelor cu dizabilități (-1,6% în termeni reali) și cvasiinexistentă (+0,66%, respectiv – 9% ca putere de cumpărare) în cazul puținelor persoane care mai primesc pensii I.O.V.R.Calculele efectuate pe baza datelor detaliate prezentate de CNPP arată că pensia medie pentru limită de vârstă pentru femei (care reprezintă 56% din numărul de beneficiari sau 2,04 milioane persoane) a fost în luna aprilie 2023 de 1.957 lei, adică trei sferturi din suma medie încasată de bărbați (2.610 lei, media pentru 1,61 milioane persoane). Aceasta va constitui o problemă în luarea unor decizii, deoarece ponderea din salariul mediu net pe economie la bărbați e semnificativ mai mare decât în cazul doamnelor retrase din activitate. Diferența va crește după ce se vor egaliza duratele legale de muncă, la care se face raportarea punctajelor personale cumulate pe perioada de activitate, arată sursa citată.În profil teritorial, cele mai mari pensii s-au consemnat în județul Hunedoara, unde media a fost de 2.668 lei. Acesta a fost urmat de București (2.543 lei, cu o diferență notabilă între sectorul 5, 2.178 lei, și sectorul 1, 2.980 lei), județele Brașov (2.349 lei) și Gorj (2.348 lei). La polul opus figurează, în mai 2023, Vrancea (1.600 lei), Giurgiu (1.602 lei) și Vaslui (1.631 lei). Ecartul maxim între județe a fost de 67%, adică pensia medie în Hunedoara a fost cu două treimi mai mare decât în Vrancea.