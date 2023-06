Podul de la Brăila va fi inaugurat pe 6 iulie. Ministrul Transporturilor anunță cum se va circula

Ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu, a mers vineri la Podul de la Brăila, el anunţând că în data de 6 iulie vor putea să dea în circulaţie pe varianta Măcin iar până la sfârşitul anului va trebui dată în circulaţie şi varianta Jijila.

"În 6 iulie vom putea să dăm în circulaţie pe varianta Măcin, am fost şi până acolo, lucrările sunt în proporţie de aproximativ sută la sută finalizate, mai sunt câteva lucruri de pus la punct", a anunţat ministrul Transporturilor, aflat în vizită la Podul de la Brăila.Sorin Grindeanu a precizat că a luat decizia să dea drumul la circulaţie cât se poate de repede, în 6 iulie, deşi vor mai urma lucrări. "Până la sfârşitul anului va trebui dată în circulaţie şi varianta Jijila şi se va termina şi aceasta, dar următoarele săptămâni după darea în circulaţie vor trebui demontate aceste macarale mari", a spus ministrul.El a explicat că au avut de ales între două variante, fie să mai ţină o lună şi ceva, două, podul închis, până se reuşeşte demontarea macaralelor şi asta înseamnă să treacă tot sezonul estival, când va fi foarte mult folosit acest pod ori să se facă un program, astfel încât să poată fi folosit podul, iar anumite ore să fie folosite pentru lucrările de demontare."Cred că este decizia corectă de a lăsa deschisă circulaţia tot weekendul, fără niciun fel de întrerupere, pentru că şi noi credem că va fi cea mai circulată perioadă şi de asemenea de dimineaţă de la 6.00 până seara la 8.00 – 9.00 să fie deschisă circulaţia, urmând ca pe timpul nopţii să poată să facă aceste lucrări de demontare, aceste lucrări neputând fi făcute sub trafic pentru că ar pune în pericol viaţa celor care folosesc podul", a menţionat ministrul Transporturilor."Din 6 iulie se va da drumul la circulaţie. orice zi câştigată până atunci pe care constructorul o va folosi, sigur şi pentru lucrările acestea simple dar şi pentru demontare, care nu sunt simple şi nu pot fi efectuate sub trafic, am ales soluţia corectă, să folosim acest pod o mare parte a zilei şi o mare parte din lucrări să fie noaptea, iar în weekend să fie circulaţie 24 din 24 (..) În 6 iulie se va da drumul la trafic, e o dată pe care şi-a asumat-o toată lumea şi vom fi în 6 iulie aici, astfel încât să marcă acest moment", a explicat Grindeanu.