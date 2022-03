Pompele funebre, un business cladit pe respect, intelegere si plierea pe nevoile clientilor

"Domeniul in care activam noi este unul, probabil singurul, in care luam contact direct cu oameni aflati intr-unul dintre cele mai dificile momente ale vietii lor. Este o proba de tarie de caracter sa stii ca o persoana draga tocmai a trecut in nefiinta si sa trebuiasca sa sustii o conversatie telefonica, iar apoi fata in fata, cu reprezentantul firmei de servicii funerare, ba chiar sa si furnizezi anumite documente si sa realizezi unele actiuni. Tocmai din motivul respectiv, in calitatea noastra de profesionisti ai acestui domeniu aparte, intelegem orice reactie a clientilor, intrucat multi din ei trec pentru prima oara prin clipe atat de grele"

"Prin tot ceea ce facem, incercam sa punem clientii pe primul loc, cu atat mai mult cu cat vorbim despre oameni aflati in suferinta, care mai intai trebuie sa-si ia ramas bun asa cum se cuvine de la persoana apropiata trecuta in nefiinta si mai apoi sa se preocupe de toate aspectele birocratice si organizatorice ale unei inmormantari. Pe multe dintre acestea le preluam noi, de la obtinerea tuturor actelor si avizelor necesare si pana la gasirea preotilor si cantaretilor bisericesti, pentru slujba"

"Vorbim, in primul rand, despre consultanta funerara predeces, orientata catre persoanele care urmeaza sa piarda pe cineva drag in perioada imediat urmatoare, din cauza varstei inaintate sau a unei boli terminale. Ajutam acesti clienti sa inteleaga mai bine etapele unei inmormantari si sa estimeze costurile. De asemenea, oferim servicii de incinerare, aceasta procedura fiind 100% legala pe teritoriul Romaniei, chiar daca este dezavuata de Biserica Ortodoxa Romana. Nu in ultimul rand, deservim si clienti sau beneficiari (persoanele decedate) din alte culte religioase decat cel ortodox, fara a face discriminari. Incercam sa le oferim tuturor o ceremonie funesta demna, respectabila, cu pastrarea tuturor traditiilor"

Vorbele de mai sus ii apartin unui angajat de la Casa Bucur , firma de produse si servicii funerare in Mihai Bravu si Nerva Traian, cu care am discutat pentru a afla particularitatile acestei activitati considerate neobisnuite, insa care se ocupa cu unul dintre cele mai firesti lucruri din lume si, totodata, cu singura certitudine din viata oricui, mai precis decesul. Aceasta firma de pompe funebre are o experienta indelungata, program NON-STOP, intrucat moartea poate surveni la orice ora din zi si din noapte, si o oferta completa de produse si servicii. Mai mult decat atat, dupa cum se poate observa, activitatea sa este segmentata pe cartiere, pentru a putea raspunde mai usor si mai rapid solicitarilor din partea familiilor indurerate de pierderea unui membru drag.Cu toate acestea, ceea ce diferentiaza cu adevarat Casa Funerara Bucur de celelalte business-uri din domeniu este respectul profund pe care firma de pompe funebre din Nerva Traian si cartierul Mihai Bravu il arata fata de clientii sai., explica reprezentantul firmei sus-numite.In plus, Casa Bucur si-a diversificat oferta pentru a include unele produse si servicii la care concurenta nu s-a gandit sau pe care le-a trecut cu vederea., explica profesionistul in pompe funebre.