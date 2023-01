"Zeci de poștași au plecat acasă cu gândul că Poșta Română are un viitor frumos". Comunicatul desprins din Epoca de Aur

Poșta Română a anunțat înnoirea flotei auto cu 200 de mașini noi. Instituția a transmis un comunicat de colecție, cu reacții ale angajaților entuziasmați de veste.

"Bătrânicile Poștei înlocuite cu 200 de tinerele""REÎNNOIM FLOTA AUTO: „BĂTRÂNICILE” POȘTEI, ÎNLOCUITE CU 200 DE “TINERELE”Dimineață senină și liniștită de sâmbătă. Venind pe bulevardul Unirii, dinspre Piața Alba Iulia, te întâmpină în zare o mare roșie. Zeci de mașini strălucesc în soare, nou-nouțe. Stau parcate în parcarea din fața Parlamentului și își etalează înscripțiile cu galben: Poșta Română!Oameni curioși, aflați cu treabă în zona Palatului Parlamentului, dar și poștași care și-au transmis din om în om chemarea, s-au adunat pentru a admira primele autoutilitare din lotul de 200 de mașini achiziționat pentru reînnoirea parcului auto al Poștei.""Șoferii se bucură ca niște copii, pentru care Crăciunul a venit a doua oară""În jurul mașinilor se învârt foarte mândri șoferii care le vor duce la destinație. Din Capitală, noile mașini vor împânzi toate județele. Șoferii se bucură ca niște copii, pentru care Crăciunul a venit a doua oară și le-a adus jucăriile dorite.Și este și de înțeles, spune @David-poștașul, pentru că: "am condus mașini cu o vechime de 12 ani, un Volkswagen Caddy, care avea în jur de 300.000 de km, am condus și mașini electrice Renault Kangoo și Dacia Dokker.Apoi am condus și mașina pe care o vedeți astăzi, aici. Nu se compară! O mașină nouă este o mașină nouă! Îți dă siguranță în trafic, este fiabilă, nu stai tot timpul să te gândești la hibele pe care le întâlnești la o mașină veche. Doi, trei ani nu ai probleme cu ea, dacă o îngrijești bine! În plus, noile mașini au un design modern și sunt și foarte bine izolate. Și bonus, peretele despărțitor din cabina șoferului este din geam și îți vine foarte ușor să urmărești câte colete mai sunt, dacă stau bine, dacă a căzut vreunul la o frână mai bruscă sau la un viraj mai strâns".Știm sigur că impresiile lui @David-poștașul nu vor lipsi de pe rețelele sociale unde este foarte activ, obișnuindu-și fanii cu povești din Poștă.Foarte încântat de noua achiziție este și Cristi. El este responsabil de transport la Pitești. Patru mașini mici și una mare, dintre noile mașini, iau drumul Argeșului, la Câmpulung Muscel, la Cur ...citeste mai departe despre " "Zeci de poștași au plecat acasă cu gândul că Poșta Română are un viitor frumos". Comunicatul desprins din Epoca de Aur " pe Ziare.com