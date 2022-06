Prețul carburanților în România pe 22 iunie. Unde se găsește cea mai ieftină benzină

Benzina standard se comercializeaza in Romania miercuri, 22 iunie, cu preturi pornind de la minimum 8,56 lei pe litru.

Preturile afisate de benzinariile din tara pe 22 iunie, pot fi verificate online pe Monitorul Preturilor sau pe Peco Online.Preturile carburantilor in BucurestiIn Capitala, cel mai mic pret la benzina standard este la Petrom, iar cel mai mare, la SOCAR, unde costa 8,64 lei/ litru.PETROM: benzina standard - 8.56-8.63 lei/l, benzina premium - 9.02-9.09 lei/l, motorina standard - 9.19-9.22 lei/l, motorina premium - 9.55-9.58 lei/lOMV: benzina standard - 8.66-8.71 lei/l, benzina premium - 9.29-9.36 lei/l, motorina standard - 9.27-9.30 lei/l, motorina premium - 9.75-9.79 lei/lMOL: benzina standard - 8.67-8.72 lei/l, benzina premium - 9.31-9.37 lei/l, motorina standard - 9.26-9.31 lei/l, motorina premium - 9.76-9.79 lei/lLUKOIL: benzina standard - 8.58-8.63 lei/l, benzina premium - 8.75-9.33 lei/l, motorina standard - 9.16-9.19 lei/l, motorina premium - 9.52-9.55 lei/lSOCAR: benzina standard - 8.64 lei/l, benzina premium - 9.24 lei/l, motorina standard - 9.24 lei/l, motorina premium - 9.64 lei/lPreturile carburantilor in TimisoaraIn Timisoara, cel mai mic pret la benzina premium este la Petrom, oar cel mai mare, la Lukoil, unde se vinde cu 9,33 lei/ litru.PETROM: benzina standard - 8.59 lei/l, benzina premium - 9.05 lei/l, motorina standard - 9.22 lei/l, motorina premium - 9.58 lei/lOMV: benzina standard - 8.65-8.67 lei/l, benzina premium - 9.28-32 lei/l, motorina standard - 9.28-9.30 lei/l, motorina premium - 9.77-9.79 lei/lMOL: benzina standard - 8.65-8.67 lei/l, benzina premium - 9.30-9.32 lei/l, motorina standard - 9.28-9.30 lei/l, motorina premium - 9.77-9.79 lei/lLUKOIL: benzina standard - 8.63 lei/l, benzina premium - 9.33 lei/l, motorina standard - 9.19 lei/l, motorina premium - 9.55 lei/lSOCAR: benzina standard - 8.59-8.64 lei/l, benzina premium - 9.19-9.24 lei/l, motorina standard - 9.19-9.29 lei/l, motorina premium - 9.59-9.69 lei/l.Preturile carburantilor in Cluj-NapocaIn Cluj-Napoca, cel mai mic pret la motorina standard este la Lukoil, unde se vinde cu 9,19 lei/ litru.PETROM: benzina standard - 8.61 lei/l, benzina premium - 9.07 lei/l, motorina standard - 9.22 lei/l, motorina premium - 9.58 lei/lOMV: benzina standard - 8.67 lei/l, benzina premium - 9.32 lei/l, motorina st ...citeste mai departe despre " Pretul carburantilor in Romania pe 22 iunie. Unde se gaseste cea mai ieftina benzina " pe Ziare.com