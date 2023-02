Primul termen din procesul în care Ludovic Orban cere organizarea alegerilor în localitățile rămase fără primari. Anunțul făcut de fostul premier

Primul termen de judecată în procesul în care fostul premier Ludovic Orban a cerut instanţei să oblige Guvernul să organizeze alegeri în localităţile în care a fost vacantată funcţia de primar, are loc luni, la Curtea de Apel Bucureşti.

Ludovic Orban a explicat, pe pagina sa de Facebook, că a dat Guvernul în judecată deoarece Executivul refuză să organizeze alegeri în peste 50 de localităţi care au rămas fără primar şi astfel încalcă Constituţia."2023 începe cu o veste bună! De peste un an de zile Guvernul refuză să organizeze alegeri locale în peste 50 de localităţi în care s-a vacantat funcţia de primar. Aceste comunităţi locale sunt conduse de oameni care nu au legitimitatea dată de votul cetăţenilor. Guvernul încalcă grav Constituţia, legile ţării şi cele mai elementare norme de funcţionare a unei democraţii.Practic guvernul a interzis dreptul de vot pentru sute de mii de cetăţeni români, care sunt împiedicaţi de guvern să îşi voteze primarul. Văzând nesimţirea partidelor din coaliţie, dispreţul guvernanţilor faţă de dreptul de vot al oamenilor şi refuzul sistematic de a organiza alegeri la oricâte solicitări publice am formulat ca parlamentar, am luat decizia că nu mai există nicio altă soluţie decât să dau în judecată Guvernul pentru a obţine din partea unei instanţe o decizie care să oblige guvernul să emită hotărârea de guvern de stabilire a datei alegerilor", afirma Ludovic Orban în momentul primirii citaţiei pentru proces.El a argumentat atunci că în termen de 90 de zile de la vacantarea postului de primar sau de la dizolvarea consiliului local, guvernul este obligat să emită hotărârea de guvern de organizare a alegerilor."Am încredere că judecătorii vor trata speţa cu toată atenţia şi că vor decide cât mai repede să facă dreptate, să determine guvernul să respecte legea şi dreptul de vot al cetăţenilor români, drept garantat de Constituţie şi de lege", a explicat fostul premier.Orban şi-a anunţat prezența la instanţă luni, la ora 10.00.