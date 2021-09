Procurorii ridică documente de la City Insurance

Procurorii și ofițerii de la Parchetul General ridică, joi dimineață, acte de la sediul central al City Insurance.

"Astăzi, 23 septembrie 2021, polițiști din cadrul Direcției Generale de Poliție a Municipiului București - Serviciul de Investigare a Criminalității Economice, în baza delegării emise de către Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, pun în aplicare o ordonanță de ridicare de înscrisuri", arată anchetatorii."Cercetările sunt efectuate de Secția de urmărire penală și criminalistică sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de delapidare, spălare a banilor, fals și abuz în serviciu și vizează activitatea unei societăți de asigurare - reasigurare", mai notează aceștia.Descinderea are loc în dosarul pornit la nivelul Parchetului General după ce actuala conducere a ASF a făcut o plângere în care a reclamat o serie de probleme legate de modul în care conducerea companiei de asigurări a respectat legislația. Plângerea viza în special împrumuturile făcute de companie la mai multe bănci din Elveția, despre care există suspiciuni că ar fi fictive. Ancheta se desfășoară in rem.Mai sunt pe rol două dosare penale legate de City Insurance – o plângere la DNA legată de o favorizare a companiei de către fosta conducere a ASF și una la DIICOT, depusă de acționarii City față de cei care au gestionat afacerile din România ale companiei.Daniel Apostol, directorul de comunicare al ASF, a spus la Digi24 că azi va fi publicată în Monitorul Oficial decizia Autorității de a retrage autorizația de funcționare pentru City Insurance.