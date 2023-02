Mai mulți bani pentru românii care renunță la mașinile vechi. Crește considerabil prima de casare în Programul Rabla

Guvernul are în vedere creşterea primelor de casare pentru programele "Rabla Clasic" şi "Rabla Plus" în 2023 FOTO Pixabay

Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor are în vedere creşterea primelor de casare pentru programele "Rabla Clasic" şi "Rabla Plus" în 2023.

De asemenea, se analizează posibilitatea de a înfiinţa un nou program de casare numit "Rabla pentru Flote", care să încurajeze achiziţia de autovehicule electrice noi de către operatorii care deţin flote de maşini, se arată într-o informare prezentată în şedinţa de guvern."Nota de informare aduce în discuţie posibilităţile prin care pot fi îmbunătăţite programele de înnoire a parcului auto derulate de Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor prin Administraţia Fondului de Mediu. Pentru programele Rabla Clasic şi Rabla Plus, destinate persoanelor fizice şi persoanelor juridice, ca urmare a interesului considerabil de care s-au bucurat până acum, există o propunere de alocare a unor sume mai mari pentru 2023 faţă de anul trecut în proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli al Administraţiei Fondului de Mediu postat în consultare publică. În această perspectivă, se lucrează la modificarea ghidurilor de finanţare, inclusiv în sensul creşterii primelor de casare", arată sursa citată.După aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Administraţiei Fondului de Mediu, se va demara şi cel de-al treilea program, "Rabla Local", destinat instituţiilor locale, prin care se estimează casarea a 100 de mii de vehicule."De asemenea, este luată în calcul lansarea unui al patrulea program de casare, Rabla pentru Flote, care să încurajeze achiziţia de autovehicule electrice noi pentru operatorii economici care deţin flote de maşini", se mai arată în document.Prima de casare pentru Programul 'Rabla clasic' va creşte cu 15% în 2023, a informat recent ministrul Mediului, Tanczos Barna, care a precizat că şi bugetul alocat programului destinat achiziţiei de maşini electrice va fi majorat pentru acest an.La începutul şedinţei de miercuri a Guvernului, premierul Nicolae Ciucă i-a cerut ministrului să pregătească pentru reuniunea de săptămâna viitoare o informare referitoare la aceste programe."Da, domnule prim-ministru, aşa cum aţi dispus, am început pregătirea programelor 'Rabla clasic', 'Rabla plus' şi 'Rabla local'. În cadrul Programului 'Rabla clasic', care oferă acel bonus pentru casarea maşinilor vechi şi posibilitatea de cumpărare de maşini clasice, cu motorizare clasică noi, avem bugetul pentru a asigura