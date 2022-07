Promisiunile și vulnerabilitățile noilor legi ale educației. Gabi Bartic, BRIO: ”E prima dată când copilul este pus în centrul unui demers legislativ”

Sorin Cîmpeanu, ministrul Educației, a lansat săptămâna trecută proiectul noii legi a educației, iar elevii din învățământul preuniversitar vor fi puși în fața unor schimbări majore.

De exemplu, elevii care încep clasa a VII-a în toamna acestui an, 2022, ar putea trece în clasa a IX-a, în 2024, printr-un examen de admitere susținut direct la colegiile naționale.Gabi Bartic, CEO Brio, a vorbit pentru Ziare.com despre unele dintre cele mai importante schimbări prevăzute de proiectul noii legi, remarcând atât punctele forte, cât și vulnerabilitățile.Ziare.com: Cum vedeți transformarea Evaluării Naționale în probă facultativă și înlocuirea probei cu un examen susținut direct la colegiile naționale, fără a mai conta deloc rezultatele din gimnaziu?Gabi Bartic: Nu cred că știe multă lume, dar examenul de Evaluare Națională nu avea cum să fie obligatoriu nici înainte. Pentru că participarea sau neparticiparea la el nu putea condiționa participarea elevului la întreg ciclul de învățământ obligatoriu. Examenul de Evaluare Națională oferă acum mai multe șanse de a intra la liceul/unul dintre liceele dorit/e. Dar, ca să spun adevărul, statul român avea obligația să școlarizeze în clasa a 9-a pe toți copiii care absolveau primele 8 clase. Deci am fost și până acum în fața unui examen facultativ. Sigur, e o dezbatere legată de liceele și calitatea actului educațional în liceele în care rămâneau locuri, însă aceasta e o dispută pe care nu vom termina să o purtăm într-o discuție sumară despre noul cadru legislativ propus pentru educație acum.Legat de admiterea organizată de colegii pe un procent de până la 90% dintre locuri, aici am câteva opinii extrem de rezonabile, cred eu. Prima e un dat: copiii cei mai buni ajungeau oricum la cele mai bune școli. Cu ceva excepții, așa funcționează și acum procesul de selecție prin examen național, deci aici nu văd vreo modificare fundamentală. Apoi, alt punct de dezbatere e autonomia: câtă autonomie putem da Colegiilor Naționale?Și aici e o discuție, dar oricum am argumenta, suntem, totuși, în fața celor mai bune școli din țară. Că avem acum niște criterii și peste 3 ani le vom schimba, oricum ne uităm la această listă, suntem în fața unei elite, atât a unei elite profesionale (profesori, directori) cât și a unei elite în ce privește copiii din aceste colegii. De ce pornim în această ...citeste mai departe despre " Promisiunile și vulnerabilitățile noilor legi ale educației. Gabi Bartic, BRIO: ”E prima dată când copilul este pus în centrul unui demers legislativ” " pe Ziare.com