Reacții la anunțul detaliat de angajare pentru meseriași: "Veți găsi chiar persoane cu studii superioare"

Industria construcțiilor din România se confruntă cu o criză a forței de muncă ce a afectat în mod semnificativ proiectele în derulare.

Mulți dintre cei calificați în domeniu au plecat să lucreze în străinătate, unde salariile sunt mai mari.Anunțurile de angajare postate în mediul online de cei care au nevoie de meseriași sunt frecvent criticate pentru salariile care nu se ridică la nivelul așteptărilor.Un astfel de anunț a fost postat recent pe Facebook de reprezentantul unei firme de construcții."Avem nevoie de următorii colegi, doar din București sau Ilfov pentru proiecte în București, jud. Ilfov și în țară:* Faianțari - net/luna: 5.000 lei ~ 6.400 lei brut/luna;* Rigipsari/Zugravi - 5.000 lei net/luna ~ 6.400 lei brut/luna;* Muncitori necalificați - 3.500 lei net/luna ~ 4.450 lei brut/luna;Grilă de salarizare este pentru început și se va negocia în funcție de competențele fiecăruia!Programul de lucru este următorul:* Luni - Vineri, 8 ore/zi + 1 ora pauză de masă, 09:00 - 18:00.* Sâmbătă (opțional), 09:00 - 16:00.* Duminică (opțional), plata dublă, 09:00 - 18:00.* Orele suplimentare se plătesc separat.Perioada de proba este de 30 zile!Se asigură toate formele legale de angajare, inclusiv în perioada de probă.Pentru deplasarea în țară (în afară Bucureștiului sau a jud. Ilfov) se asigura diurnă + cazare + transport.Pentru lucrările din București se asigura transport între șantiere.Avem deja firme cărora le dăm lucrări sub antrepriză prin urmare nu ne interesează colaborări la mp/lucrare cu echipe/firme etc.", scrie în anunțul postat pe grupul Constructori și meseriași în construcții."Dacă merită, clar se mărește salariul"În comentarii, părerile sunt împărțite."Ce perioadă de probă e aia de 30 de zile? Unde s-a mai pomenit așa ceva?""În contractul pe perioadă determinată! Suntem sătui de "meseriași"", a răspuns autorul postării."Adevărul că îți trebuie și răbdare cu unii MESERIAȘI DOAR DIN GURĂ. Succes, doar un mic sfat, părerea mea e că la faianțari ai putea oferi un pic mai mult dacă sunt MESERIAȘI.""Clar dacă merită… am avut în probe un faianțar care ne-a montat maxim 5 mp într-o zi, pe suprafață dreaptă, fără mari pretenții asupra calității, bineînțeles, alcoolul a fost nelipsit.De asta începem de jos și dacă merită, clar se mărește