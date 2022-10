Nou record absolut al inflației: indicele ajunge la aproape 16 la sută. Ce s-a scumpit cel mai mult

Rata anuală a inflaţiei în luna septembrie 2022 comparativ cu luna septembrie 2021 este de aproape 15,9%, potrivit ultimelor date ale INS. Prețul gazelor naturale a crescut cu 70%.

Rata anuală a inflaţiei a urcat la 15,88% în luna septembrie a acestui an, de la 15,32% în august, în condiţiile în care preţurile mărfurilor alimentare au crescut cu 19,12%, cele ale mărfurilor nealimentare au fost mai mari cu 16,61%, iar serviciile au fost mai scumpe cu 8%, conform datelor publicate miercuri de Institutul Naţional de Statistică (INS).Preţurile de consum în septembrie 2022, comparativ cu luna precedentă, au crescut cu 1,3%, iar rata inflaţiei de la începutul anului (septembrie 2022 comparativ cu decembrie 2021) este 13,1%.Rata medie a modificării preţurilor de consum în ultimele 12 luni (octombrie 2021 - septembrie 2022) faţă de precedentele 12 luni (octombrie 2020 - septembrie 2021) este 11,8%.Conform datelor INS, indicele armonizat al preţurilor de consum (IAPC) - indicator pentru determinarea inflaţiei la nivelul statelor membre ale UE - în luna septembrie 2022 comparativ cu luna august 2022 este 100,93%."Rata anuală a inflaţiei în luna septembrie 2022 comparativ cu luna septembrie 2021 calculată pe baza indicelui armonizat al preţurilor de consum (IAPC) este 13,4%. Rata medie a modificării preţurilor de consum în ultimele 12 luni (octombrie 2021 - septembrie 2022) faţă de precedentele 12 luni (octombrie 2020 - septembrie 2021) determinată pe baza IAPC este 10,2%", se arată în comunicatul INS.Rata anuală a inflaţiei va continua probabil să mai crească spre finele anului curent, sub impactul şocurilor pe partea ofertei, dar într-un ritm vizibil încetinit, au susţinut reprezentanţii Băncii Naţionale a României, într-un comunicat transmis în data de 5 octombrie 2022."Potrivit actualelor evaluări, rata anuală a inflaţiei va continua probabil să mai crească spre finele anului curent, sub impactul şocurilor pe partea ofertei, dar într-un ritm vizibil încetinit. Determinante pentru înrăutăţirea suplimentară a perspectivei apropiate a inflaţiei sunt dinamicile mai mari anticipate a fi consemnate în lunile următoare de preţurile gazelor naturale şi energiei electrice - inclusiv în condiţiile modificării caracteristicilor schemei de plafonare a preţurilor la energie electrică - precum şi de preţurile alimentelor, sub influenţa creşterii ample a cotaţiilor m ...citeste mai departe despre " Nou record absolut al inflației: indicele ajunge la aproape 16 la sută. Ce s-a scumpit cel mai mult " pe Ziare.com