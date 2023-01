Un bărbat din Adjud, județul Vrancea a primit o factură de 76 de milioane de euro pentru energie electrică consumată pe parcursul a cinci luni.

Bărbatul deține o pizzerie și o brutărie în Adjud, ambele la aceeași adresă, iar de obicei, factura la energie electrică nu depășește 1.000 de lei pe lună.La finalul lunii trecute a avut parte de un șoc.„În decembrie, pe 20, mi-au venit facturile alea cu niște sume de am paralizat când le-am văzut, una de 76 milioane de euro. După care, la o săptămână, a venit cu minus... cum ar veni le-au stornat”, a spus Romică Păduraru pentru Digi 24.Furnizorul de energie electrică a descoperit greșeala făcută și i-a trimis factura corectă.„Șocul e când le vezi. Sumele alea. Mi se pare că cei care emit facturile astea fac abuz în serviciu și neglijență. Mi se pare urât din punct de vedere emoțional, oamenii suferă un șoc. Vă dați seama că mi s-a ridicat glicemia cred că la 400 când am văzut așa ceva și am rămas șocat, pentru că mă gândeam de unde să fac rost de bani”, spune bărbatul.Reacția furnizoruluiÎntr-un răspuns pentru Digi24, compania susține că a fost o situație punctuală și că regretă eroarea.„Factura clientului non-rezidențial a fost stornată în cursul lunii decembrie, a doua zi după ce a fost identificată eroarea, iar acestuia i-a fost transmisă factura corectă. Menționăm că a fost o situație punctuală. Regretăm eroarea și asigurăm clienții că depunem toate eforturile pentru a le oferi un serviciu de furnizare de energie electrică în condiții optime”, a precizat Enel România. ...citeste mai departe despre " Șocul trăit de un român care a primit o factură de 76 de milioane de euro pentru energie electrică: "Mi s-a ridicat glicemia". Care este explicația furnizorului " pe Ziare.com