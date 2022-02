Pe ce și-au cheltuit românii banii în cumpărături online. Ziua cu cele mai multe vânzări din 2021

Valoarea medie a coşului de cumpărături online a crescut cu 5,8%, anul trecut, comparativ cu 2020, până 52,6 euro, în timp ce 69% dintre cumpărăturile românilor în mediul virtual au fost realizate de pe telefonul mobil, arată o analiză realizată de 2Performant, companie de tehnologie listată pe piaţa AeRO a Bursei de Valori Bucureşti (BVB).

Pe o piaţă de e-commerce estimată de Asociaţia Română a Magazinelor Online (ARMO) la peste 6 miliarde de euro, 2Performant a intermediat, în 2021, un număr de 1,39 milioane de vânzări pentru magazinele online din platforma sa.Conform datelor centralizate, topul categoriilor de produse care au înregistrat cele mai multe vânzări, în cursul anului trecut, este condus de Fashion - cu 363.300 de vânzări, în creştere cu 30% faţă de anul anterior. Pe locul al doilea în topul categoriilor cu cele mai multe vânzări se situează categoria Book, Movies and Music - cu 338.200 de vânzări prin platforma 2Performant.com (+29%), urmate de Beauty (145.400 de vânzări, +3,4%), Home and Garden (80.100 vânzări, +46%) şi Electronics IT&C (79.900 de vânzări, +11,4%).Analiza de specialitate relevă faptul că, în 2021, a crescut valoarea medie a coşului de cumpărături, până la 52,6 euro, mai mult cu 5,8% faţă de 2020. În privinţa dispozitivelor de pe care se realizează cumpărăturile online, datele 2Performant arată că 69% dintre acestea se fac de pe telefonul mobil şi doar 29,8% de pe desktop."Cu toate acestea, valoarea medie a coşului de cumpărături realizate de pe telefonul mobil este mai mică decât cea aferentă cumpărăturilor de pe desktop, respectiv 46,47 euro pe mobil versus 66,67 euro pe desktop. Ceea ce indică faptul că românii continuă să facă achiziţiile mai importante ca preţ de pe desktop", notează sursa citată.În 2021, platforma tehnologică 2Performant.com, dezvoltată "in house", prin care profesionişti în marketingul digital colaborează cu magazinele online, a intermediat 68,7 milioane de click-uri, cu 23,4% mai multe decât în anul precedent.Pe segmentul traficul de pe desktop, cea mai bună zi a săptămânii, după numărul de click-uri, a fost miercurea, ora 11:00 fiind cea mai bună pentru cumpărăturile online. Totodată, raportat la traficul pe mobil, duminica a fost cea mai bună zi a săptămânii, după numărul de click-uri, iar ora 10:00 a fost cea mai bună pentru cumpărături online.Sursa principală ...citeste mai departe despre " Pe ce și-au cheltuit românii banii în cumpărături online. Ziua cu cele mai multe vânzări din 2021 " pe Ziare.com