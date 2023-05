Românii cu două joburi: Cât de mult câştigă în plus cu ajutorul celui de-al doilea loc de muncă

Un sondaj eJobs arată că 44,5% dintre participanţi îşi suplimentează veniturile printr-un al doilea job, iar trei din zece lucrează, simultan, de luni până vineri, în două părţi.

eJobs a transmis miercuri, 17 mai, printr-un comunicat de presă, că 44,5% dintre participanţii la cel mai recent sondaj derulat de eJobs România afirmă că au nevoie să îşi suplimenteze veniturile lunare, motiv pentru care au un al doilea job.Dintre aceştia, 29,5% lucrează, concomitent, în două părţi, de luni până vineri, 11,2% au un job full time de luni până vineri şi unul part time în weekend, 11,6% adaugă, ocazional, proiecte extra, atunci când au nevoie de bani în plus, iar 3,8% lucrează doar part time, însă în mai multe locuri.„Nu este o surpriză faptul că banii reprezintă principalul motiv pentru care românii îşi iau un al doilea job. Astfel, rezultatele sondajului arată că aproape 6 din 10 respondenţi nu câştigă, de la jobul principal, suficient încât să-şi acopere cheltuielile lunare. Alte motive invocate sunt fie faptul că au nevoie să strângă bani pentru o achiziţie importantă în perioada următoare, fie că ar vrea să schimbe domeniul şi încearcă să lucreze în altă industrie pentru a vedea ce li se potriveşte mai bine ori că sunt la început de carieră, au mult timp liber şi vor să-l folosească pentru a câştiga mai mult. Cumva, dacă ar fi să le includem într-o umbrelă mai mare, aproape toate răspunsurile indică aceeaşi direcţie – câştiguri financiare mai mari”, a declarat Ana Călugăru, Head of Communications în cadrul eJobs, cea mai mare platformă de recrutare online din România.Întrebaţi cât de mult câştigă în plus cu ajutorul celui de-al doilea job, 38,7% au menţionat un interval cuprins între 20% şi 30% faţă de salariul de la locul de muncă principal, 18,8% îşi suplimentează veniturile cu 30% - 40%, 14,9% cu 40% - 50%, iar 9,9% cu peste 50%. Pentru 13,4%, al doilea job aduce o dublare a salariului, în timp ce 4,3% spun chiar că jobul part time sau de weekend este mai bine plătit decât cel principal.„Interesant este şi faptul că mai mult de jumătate dintre respondenţi (56,8%) spun că al doilea job este într-un domeniu complet diferit de cel al primului, dar şi că un procent impresionat de 73% au declarat că se simt capabili să lucreze în două locuri pe termen lung. 9,6% ar putea face acest lucru cel mult 6 luni, iar 1 ...citeste mai departe despre " Românii cu două joburi: Cât de mult câştigă în plus cu ajutorul celui de-al doilea loc de muncă " pe Ziare.com