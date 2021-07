De ce nu va plăti România 4 miliarde de dolari către RMGC după includerea încluderea Roșiei Montane în UNESCO. Explicațiile unui avocat

Avocatul Dumitru Dobrev, doctor în Drept, susține că ideea vehiculată recent cum că includerea Roșiei Montane în UNESCO ar putea fi decisivă pentru pierderea procesului de la Washington de către statul român este un mit. La fel cum este și ideea că statul ar trebui să plătească 4 miliarde dolari despăgubiri.

„Gabriel Resurces are cam 66,66% șanse să piardă procesul și 33,33% șanse să cîștige o victorie a la Pyrrhus", susține juristul.„Plătim 4 miliarde de dolari către RMGC?Pentru că văd de ieri încoace rostogolită întrebarea „Și acum plătim 4 miliarde de dolari către RMGC?" încerc să traduc o dată pentru totdeauna din legaleză în română cum e cu miliardele astea de dolari care atîrnă ca o sabie a lui Damocles în toată presa care rostogolește dezinformările Goldului:Dacă eu cumpăr de la cineva o capră și nu mi-o predă în luna august și la greutatea cutare, eu am următoarea alegere:a) fie îi cer capra (să mi-o scoți din pământ din iarbă verde și să mi-o dai, cu penalități de întîrziere conform contract);b) pot să vreau doar arvuna înapoi, penalități de întîrziere că s-a folosit de banii mei atîtea luni de zile și eventual, dacă reușesc să demonstrez, daune-interese pentru că am pierdut un contract cu un restaurant unde trebuia să livrez pe 15 septembrie tulburel și pastramă de capră;În ipoteza b), nu-l mai interesează pe nenea judele ce mai face omul cu capra, cîtă vreme el are niște ochelari de cal (în legaleză se cheamă „extra petita" sau „plus petita"), adică nu poate să dea ceea ce nu s-a cerut sau mai mult decît s-a cerut. Bani ai cerut, bani primești dacă dovedești că ai dreptate.Lucrurile sunt, într-adevăr, mai complicate la arbitrajul internațional de la ICSID Washington. Dar esența e cam aceeași:Din moment ce tu, Gabriel Resources, ai sesizat tribunalul arbitral, ai zis că vrei daune-interese pentru că Statul Român ți-a pus bețe în roate, te-a sabotat, te-a expropriat fără justă și prealabilă despăgubire (de asta arbitrajul ICSID e mai mult pentru republicile bananiere, unde se trezește vreun colonel să dea o lovitură de stat și să naționalizeze nu-ș ce industrii) și nu te-a lăsat să faci exploatarea cu cianură de la Roșia, atunci tu ceri bani pentru ce s-a întamplat în intervalul 1999 (anul în care s-a acordat licența minieră) - 30 iunie 2017 (cînd s-a sesizat tri