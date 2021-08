Cum arată spitalul început acum 30 de ani și care abia acum este gata. S-au investit 13 milioane de euro

Spitalul Municipal din Fălticeni este, în sfârșit gata, după trei decenii în care s-a tot construit la el. Aflat în stadiul de lucrări încă din anul 1991, spitalul, construit de la zero de statul român, a primit toate avizele și autorizațiile necesare, după finalizarea construcției și a dotării.

Joi, pe 2 septembrie, spitalul își va deschide porțile pentru primii pacienți. Unitatea medicală dispune de 240 de paturi, 6 etaje, dotări și echipamente de ultimă generație.Actualul primar al municipiului Fălticeni, Cătălin Coman, a declarat pentru HotNews.ro că principalele probleme din ultimii 9 ani, de cand este primar, si care au dus la lungirea construcției spitalului, au fost lipsa banilor, dați cu intârziere și cu țârâita."Din 2012 până în 2021, banii au venit câte puțin. Mai luați 5 milioane, mai luați 3, mai luați 10. Dacă veneau toți banii odată și spuneau: 'Uitați, aștia sunt banii să faceți spitalul...' Era altceva. În această perioadă, constructorul ba aducea muncitorii, ba își lua înapoi muncitorii...""Cătălin Coman a mai precizat că "au fost perioade când am primit banii pe 1 decembrie. Primeai 100 de miliarde pe 1 decembrie și trebuia să îi termini până la sfârșitul anului. Ce să faci la minus 15 grade, cum este la noi iarna? Ce lucrări de construcție să faci?"."Ultima autorizație care a fost necesară de obținut a fost autorizația de mediu, de la Agenția pentru Protecția Mediului, care a fost eliberată la începutul lunii august. Are perioadă în care poate fi contestată, în condițiile legii, până pe 31 august la ora 24:00. Dacă nu există nicio contestație până la data respectivă, pe data de 2 septembrie deschidem spitalul", a mai completat primarul municipiului Fălticeni, pentru HotNews.ro.Din punct de vedere "material și uman, totul este pregătit", a dat asigurări primarul Cătălin Coman. Pe data de 23 august, autoritățile au notificat Direcția de Sănătate Publică că în vechiul spital nu se mai fac internări "pentru a putea muta o parte din mobilier din spitalul vechi în spitalul nou. În spitalul vechi nu vor mai fi în această perioadă, după data de 23 august, decât consultații în regim de ambulatoriu, iar tot ceea ce înseamnă internări va fi direcționat către Suceava, pentru aproximativ 10 zile."