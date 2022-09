Un tânăr în vârstă de 19 ani a fost reţinut de poliţiştii din Braşov pentru furt calificat şi punerea în circulaţie sau conducere a unui vehicul neînmatriculat, după ce, timp de peste jumătate de an, a alimentat cu carburant în benzinării din municipiul Braşov şi din Săcele, după care a plecat fără a plăti.

El intra în staţiile de carburant fără plăcuţe de înmatriculare pe maşină sau folosind unele furate.Potrivit datelor furnizate, joi, de Poliţia judeţeană Braşov, tânărul în vârstă de 19 ani este cercetat pentru şapte fapte de furt calificat şi două infracţiuni de punere in circulaţie sau conducere a unui vehicul neînmatriculat.”În urma cercetărilor şi a activităţilor investigativ-operative desfăşurate în cauză, politiştii au stabilit faptul că, în perioada martie-septembrie 2022, tânărul s-ar fi deplasat cu autovehiculul pe care îl deţinea în mai multe benzinării aflate pe raza municipiilor Braşov şi Săcele, unde ar fi alimentat cu combustibil, ulterior părăsind locaţiile fără să achite contravaloarea carburantului, prejudiciul total cauzat fiind de aproximativ 3.300 lei”, informează IPJ Braşov.Pe parcursul anchetei, poliţiştii au constatat, de asemenea, că bărbatul intra în staţiile de comercializare a carburanţilor cu autovehiculul fără plăcuţele cu număr de înmatriculare sau având montată o plăcuţă cu număr de înmatriculare furată anterior de pe un alt autovehicul.”În baza probatoriului administrat în cauză, pe numele bărbatului a fost emisă ordonanţă de reţinere pentru 24 de ore, acesta fiind introdus în Centrul de Reţinere şi Arestare Preventivă al Inspectoratului de Poliţie Judeţean Braşov. În cauză, cercetările sunt continuate în cadrul dosarului penal constituit, instrumentat sub coordonarea Parchetului de pe lângă Judecătoria Braşov, în care se va propune soluţie legală la finalizarea cercetărilor”, menţionează Poliţia Braşov. ...citeste mai departe despre " Cum a alimentat un tânăr la benzinării timp de jumătate de an fără să plătească un leu " pe Ziare.com