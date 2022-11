O peredea de lumini lungă de o sută de metri care va fi suspedată la mare înălțime urmează să fie montată în parcul de Crăciun de sectorul 6 al Captialei.

West Side Christmas Market va fi deschisă peste o săptămână, a anunțat primarul Ciprian Ciucu.”Peste exact o saptamana deschidem portile West Side Christmas Market în parcul Drumul Taberei! Va asteptam sa descoperiti unul din cele mai frumoase targuri de Craciun din Europa, care, pe langa atractiile specifice, are si o poveste originala, creata de echipa UNTOLD UNIVERSE.Una din surprizele pe care le-am pregatit pentru aceasta editie va fi perdeaua de lumini care va îmbrăca podul suspendat din parc. Aceasta va fi cea mai mare perdea decorativa din Romania, cu o lungime de peste 100 m, fiind suspendata la o inaltime de pana la 50 m.Poate cea mai emblematica locatie în care se instaleaza decoratiuni similare cu perdeaua din Parcul Drumul Taberei, este Rockerfeller Center New York”, a anunțat Ciprian Ciucu pe Facebook.Târgul este organizat integral din fonduri private de catre Untold Universe, in parteneriat cu Primaria Sector 6.Târgul va fi deschis în perioada 25 noiembrie și până pe 27 decembrie, iar intrarea este liberă. ...citeste mai departe despre " Cum va arăta parcul de Crăciun din Drumul Taberei: ”Decoratiuni similare - doar la Rockerfeller Center New York” " pe Ziare.com