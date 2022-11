Cum o să arate și când se deschide Târgul de Crăciun din Sectorul 6. Roată, carusel și patinoar, printre surprizele pregătite

Organizatorii la Târgul de Crăciun din Parcul Drumul Taberei au anunțat joi, 10 noiembrie, că evenimentul începe în 3 săptămâni și va dura o lună.

„În mai puțin de trei săptămâni deschidem porțile celui mai mare târg de Crăciun din Capitală, în Parcul Drumul Taberei! ”West Side Christmas Market” începe pe 25 noiembrie și până pe 27 decembrie va fi principala atracție a iernii. Organizatorii de la UNTOLD Universe, împreună cu Primăria Sectorului 6, au pregătit o mulțime de surprize și distracție cât cuprinde”, anunță reprezentanții primăriei Sector 6.O roată înaltă de 33 de metri, de unde se va putea admira întregul parc de la înălțime, un carusel cu personaje și un patinoar cu o suprafață de 660 metri pătrați vor fi amenajate la târg.Vizitatorii vor găsi și peste 60 de căsuțe cu bunătăți, dar și obiecte hand-made, cadouri ce vor putea fi cumpărate.În plus, tot parcul va fi împodobit cu luminițe.Primarul Sectorului 6, Ciprian Ciucu, este de părere că ”târgul se va autofinanța, va aduce bani la buget. Totul e gândit ca să iasă bine”.“Ca primar, îți pui problema cum să faci evenimente frumoase și de calitate pentru comunitatea ta, fără să dai bani. Știu că în trecut Primăria Capitalei a dat milioane, sau alte primării de orașe, de sectoare. Anul trecut, am reușit să facem un astfel de Târg de Crăciun, pentru care nu am dat niciun ban.A avut foarte mare succes și oamenii au venit cu plăcere, dar nu am fost mulțumit de nivelul de calitate. Am mai fost la Târguri de Crăciun în Europa, îmi plac la nebunie, și îmi doresc ceva de calitate. Nu avem know-how, dar avem potențialul și locul, nu vrem să dăm bani, vrem să luăm bani, sau cel puțin să nu ieșim în minus.Pentru o primărie e foarte greu să nu ai costuri, să vii cu profit. Așa că mi-am propus ca anul acesta, nu neapărat să facem profit, dar să creștem calitatea. Lucrăm cu niște oameni care se pricep la mari festivaluri, sunt foarte buni la a promova, la a aduce vendori de calitate, sunt foarte buni la a organiza astfel de lucruri. Untold Univers n-a mai organizat târguri de Crăciun, dar industria e aceeași. Îi ajutăm pe organizatori cu tot ce este nevoie, desigur, nu lăsăm toată povara pe ei. Târgul se va autofinanța, va aduce bani la buget. Totul e gândit ca să iasă bine. Am emoții! E prima dată când se organziează așa ceva în ...citeste mai departe despre " Cum o să arate și când se deschide Târgul de Crăciun din Sectorul 6. Roată, carusel și patinoar, printre surprizele pregătite " pe Ziare.com