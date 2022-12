Topul scumpirilor din 2022 în România. Produsele alimentare care costă acum cu 40% mai mult

Zaharul se afla in topul celor mai mari scumpiri inregistrate in ultimul an, cu o crestere a pretului de 61,94% in noiembrie 2022 fata de noiembrie 2021, potrivit datelor publicate marti, 12 decembrie, de Institutul National de Statistica (INS).

Alte alimente care au consemnat cresteri importante de pret sunt untul (plus 43,43%) si uleiul, cu o majorare de 40,66%.In topul marfurilor nealimentare care au consemnat cele mai mari cresteri de pret in perioada analizata s-au aflat energia electrica, cu 47,19%, gazele, avand un avans al preturilor de 37,63%, energia termica, cu 22,93%, si combustibilii, cu un plus de 19,24%.In sectorul serviciilor, cel mai mult s-au scumpit transportul aerian, cu 23,83%, serviciile de apa, canal salubritate - 21,54% si transportul CFR - 20,92%.Serviciile de telefonie s-au ieftinit cu 1,04%, aceasta fiind si singura ieftinire inregistrata in luna noiembrie din acest an fata de noiembrie 2021.De la luna la luna, in noiembrie fata de octombrie, cele mai importante cresteri ale preturilor au fost consemnate la oua - 7,20%, alte servicii - 5,31% si margarina 4,91%.Luna trecuta, la produse alimentare s-au ieftinit citricele si alte fructe meridionale, cu 3,3%, precum si alte legume si conserve de legume, cu 2,15%.De asemenea, frigiderele si congelatoarele s-au ieftinit cu 0,07%, aceasta fiind singura ieftinire la marfuri nealimentare. La servicii se inregistreaza de asemenea o ieftinire la transport aerian, cu 10,44%, la serviciile de telefonie, cu 0,27%, dar si la serviciile de apa, canal si salubritate, cu 0,15%.Rata anuala a inflatiei a urcat la 16,8% in luna noiembrie 2022, de la 15,32% in octombrie, pe fondul scumpirii produselor alimentare cu 21,55%, marfurilor nealimentare cu 16,17% si serviciilor cu 9,51%, potrivit datelor Institutului National de Statistica, publicate marti.