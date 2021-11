TVR Educațional, un Netflix pentru elevi scos din visele limitate ale politicienilor. Gabi Bartic, BRIO: „E adecvat doar pentru secolul trecut”

Programul de guvernare al PNL-PSD propune înființarea programului național de învățământ TVR Educațional, de tip Netflix educațional românesc. Această nouă inițiativă ce vizează digitalizarea vine la zece ani după tentativa conceperii unei biblioteci virtuale, proiect ce a rămas după un deceniu la stadiul de licitație.

Gabi Bartic, CEO BRIO, a explicat pentru Ziare.com de ce un astfel de proiect nu corespunde cerințelor copiilor de astăzi, fiind mai degrabă adecvată secolului trecut, dar și de ce guvernanții par să nu nimerească niciodată nevoile reale ale elevilor.Ziare.com: Programul de guvernare PNL-PSD propune înființarea programului național de învățământ TVR Educațional, de tip Netflix educațional românesc. Ce părere aveți despre această inițiativă? S-ar preta nevoilor elevilor, în învățământul românesc actual?Gabi Bartic: Mi-e foarte greu să formulez o opinie care să depășească experiența, mereu când am avut proiecte mari la nivel de sistem (teze unice, biblioteca virtuala, supraveghere video la examene, catalog unic, sistem informatic unificat etc), ele nu s-au realizat. Nici în 2 ani, nici în 5, nici în 10.Dar, dacă ar fi să comentez strict pe concept, voi spune așa: în secolul în care copiii noștri sunt digitalizați, ei practic trăiesc cu unelte digitale, trăiesc cu interactivitatea, cu viteza fabuloasă de răspuns pe care le-o oferă toate platformele pe care le folosesc (de multe ori nu foarte cu sens, dar le folosesc), noi le propunem un canal unidirecțional. Un televizor. Tipul acesta de flux unidirecțional – de la profesor către elev – pe care îl oferă o colecție de video-uri (de tipul Netflix) nu corespunde - nu a corespuns niciodată, dar acum e încă și mai învechit – cerințelor copiilor de azi. Învățarea e un flux de informație și feedback care trebuie să circule în toate sensurile între profesor și copil. Și, ideal, incluzând și părintele. Or, propunerea de a construi o librărie de lecții video e adecvată doar pentru secolul trecut.Ziare.com: Credeți că acest Netflix educațional va avea același traseu precum inițiativa de acum 10 ani, biblioteca virtuală?Nu văd de ce nu. NU avem premise diferite pentru ca acest lucru să se întâmple cu mai mare viteză. Mai mult, educația nu a fost niciodată, și nu e nici acum, o prioritate a guvernanților. O spun date multiple – între care cea mai importantă e