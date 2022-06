Coșmarul românilor care și-au cumpărat bilete la companii aeriene low-cost

Sa apelezi la serviciile unei companii aeriene low-cost a devenit o adevarata loterie in aceasta vara.

Desi ti se permite sa cumperi biletele pentru o anumita cursa cu luni de zile inainte, nu ai garantia pana in ziua plecarii ca te vei afla in avion la ora si ziua programate.Mai multi romani care au organizat o vacanta la Roma pentru inceputul lunii iulie au fost instiintati de compania Wizz Air ca zborul lor din ziua de 30 iunie, ora 7.15 a fost anulat. Compania le oferea varianta de plecare din aeroportul Henri Coanda in aceeasi zi doar ca la un zbor de noapte."Daca acceptam propunerea lor am fi ajuns dupa ora unu noaptea, ora Italiei, pe aeroportul din Fiumicino, localitate aflata la 35 de kilometri de Roma. Din grupul nostru fac parte si copii, iar situatia era destul de complicata, avand in vedere ca in aeroport pe timpul noptii, din cate am inteles, nu ti se permite sa stai, iar mijloacele de transport in comun nu mai circula pana dimineata. Era varianta unui taxi, dar au tarife de noapte, astfel ca am fi ajuns sa dublam pretul biletului de avion. In plus, la hotelul unde avem rezervare, dupa ora 23.00 nu mai este nimeni la receptie, asa ca tot pe strazi am fi ajuns", a explicat pentru ziare.com unul dintre romanii aflati in situatia de a-si anula vacanta.Biletele pentru zborul Wizz Air din data de 30 iunie au fost cumparate in data de 8 mai, iar o saptamana mai tarziu compania a transmis un mail prin care instiinta faptul ca respectiva cursa pentru care se cumparasera sase bilete a fost anulata."Cu scuzele de rigoare pentru disconfortul creat ni s-au dat trei optiuni: zborul de noapte, o noua rezervare sau o rambursare, cu precizarea ca nu am fi primit toti banii platiti initial. Desi am incercat sa luam legatura cu aceasta companie, orice incercare a esuat", a explicat omul.Ca sa nu piarda banii platiti pe bilete de avion, peste 800 de euro in total, oamenii au trebuit sa faca o noua rezervare la o alta cursa operata de aceeasi companie de zbor, dar in continuare fara sa aiba garantia ca de data aceasta programul va fi respectat si chiar vor ajunge la Roma in aceasta vara."A trebuit sa cautam din nou cazare la Roma, la alte tarife evident, sa refacem rezervarile la muzee, la autobuz, la metrou, practic sa organizam din nou vacanta. Recent ne-a venit notificare ca ni s-a modi ...citeste mai departe despre " Cosmarul romanilor care si-au cumparat bilete la companii aeriene low-cost " pe Ziare.com