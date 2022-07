Zboruri anulate: Călătorii au dreptul să solicite compensații de până la 600 de euro. Pașii care trebuie urmați

Presedintele ANPC, Horia Constantinescu, a anuntat ca romanii au dreptul sa ceara compensatii de pana la 600 de euro pentru un zbor anulat.

Pana acum au fost depuse 500 de solicitari referitoare la Wizz Air si 114 la Ryan Air.Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor a inceput o investigatie de fond la companii aeriene care activeaza pe teritoriul Romaniei, in urma sesizarilor referitoare la serviciile oferite de acestea, inclusiv Wizz Air si Ryan Air."De la Cuza am invatat ca nu trebuie folosite doua masuri pentru acelasi lucru. Povestea cu ocaua mica. Daca s-a evaluat activitatea unei companii aeriene, atunci trebuie sa o verificam si pe a celorlalte, aflate in aceeasi situatie. Trist este ca aici povestea va fi mai lunga, cele doua nefiind de pe teritoriul Romaniei. Chiar si pe jos, pentru ca avioanele lor nu prea mai zboara, vom ajunge la destinatie si masurile vor fi in consecinta! Drum bun sa avem!", a declarat presedintele ANPC, potrivit Mediafax.Ce au de facut cei care se trezesc ca zborul a fost anulatANPC sfatuieste consumatorii sa se adreseze, in prima instanta, operatorilor economici de transport aerian sau agentiilor de turism intermediare, pentru solutionari amiabile.Daca drepturile le sunt incalcate, trebuie sa se adreseze autoritatilor. In conformitate cu Regulamentul European nr. 261, consumatorii au dreptul sa solicite compensatii de pana la 600 de euro, pentru un zbor anulat.Acest lucru este valabil chiar si in situatia in care compania aeriana a asigurat un zbor alternativ.Recuperarea compensatiilor se poate face fie amiabil, la operatorul economic, fie prin intermediul ANPC si ECC Romania, care realizeaza acest lucru, cu titlu gratuit.Ghid de recuperare a banilor de la Blue AirUn roman a relatat experienta personala si pasii pe care i-a urmat pentru a-si recupera banii, pe reddit.com:"Am fost si eu in situatia in care zborul mi-a fost anulat de catre Blue Air si am reusit sa imi recuperez banii.Dupa anularea zborului primesti un mail cu un link, pe care daca il urmezi ai de ales intre a-ti transfera suma in "wallet" sau in contul bancar. Am ales contul bancar. Atentie, ei nu trimit nici o confirmare pe email ca ati facut cererea. Trebuie sa obtineti o confirmare scrisa a acestui lucru. Scrieti la ei pe site folosind formularul de contact si cereti sa vi