Pune-ți culturile la adăpost, când vremea devine instabilă! Cum funcționează asigurarea agricolă și ce riscuri acoperă

Dintre toate domeniile economiei, agricultura este cea mai dependentă de climă și de evoluțiile meteorologice. Și cum în ultimii ani efectele încălzirii globale sunt tot mai evidente, să faci agricultură, inclusiv în România, care este recunoscută la nivel european pentru terenurile roditoare, a devenit un hazard.

Cine poate încheia o asigurare agricolă?

Culturi ce pot fi asigurate printr-o asigurare agricolă

Ce oferă asigurarea agricolă Leader Team?

România este, de altfel, un exemplu atipic în Europa. Deși se situează pe primele locuri între țările UE la suprafața agricolă disponibilă, nu produce la adevarata capacitate. Acest lucru se datorează în mare parte și faptului că, pe plan local, agricultura se face rudimentar, în absența unor tehnologii de ultimă generație sau a unor sisteme de irigații moderne.În aceste condiții, agricultura românească este în permanență legată de cât de bună este vremea într-un an agricol. Și am văzut nu de puține ori cum producția de legume, fructe și cereale a fost distrusă de un an secetos sau cu prea multe fenomene extreme.Agricultura este un domeniu în care este foarte greu să estimezi parcursul culturilor, pentru că totul depinde de condițiile meteo. Un îngheț timpuriu care lasă plantele fără rod, o grindină care distruge recolta sau un incendiu de vegetație care rade de pe fața pământului un lan de cereale sunt doar câteva dintre calamitățile care pot apărea pe parcursul unui an. Din acest motiv, o asigurare pentru culturi agricole este mai mult decât indicată pentru cei care lucrează sau au afaceri în acest domeniu.În agricultură, investițiile sunt foarte mari, fiind de cele mai multe ori un domeniu în care rentabilitatea nu vine imediat. Este nevoie de ani de cultivare a soiurilor de plante, de timp și răbdare, de investiții în sisteme de irigații și protecție, iar o asigurare este cu adevărat o investiție pe care pe care orice fermier ar trebui să o aibă în vedere.Pot beneficia de asigurarea agricolă de la Leader Team Broker fermierii care exploatează în mod profesionist terenurile agricole, atât persoane fizice, cât și persoane juridice.În cazul asigurărilor agricole, există mai multe tipuri e polițe, unele subvenționate de stat. De aceea, este nevoie de cercetare prealabilă și de documentare, pentru a ști dacă activitatea desfășurată se încadrează în condițiile cerute de stat.Ca și în alte situații, asigurarea agricolă poate fi una standard, la care se pot adăuga opțiuni, în funcție de necesitate și de riscurile la care este expusă cultura.Așadar, poate fi încheiată o asigurare agricolă pentru culturi cum ar fi: cele de porumb, de floarea soarelui, de cereale păioase: grâu, orz, secară, dar și de rapiță sau soia. O discuție cu un consultant Leader Team Broker este cea mai indicată, pentru a stabili planul de asigurare care se potrivește oricărui tip de cultură și de nevoie.O asigurare oferită de Leader Team Broker acoperă cele mai frecvente riscuri care pot distruge culturile agricole, indiferent de tipul acestora. În această categorie intră înghețul, ploile abundente, vijeliile, prăbușirile sau alunecările de teren, grindina sau incendiile de vegetație.Oricine apelează la specialiștii Leader Team va beneficia de o configurare personalizată a asigurării, în funcție de nevoile beneficiarilor, care vor fi ghidați către cea mai bună variantă disponibilă. Cei interesați vor avea posibilitatea să aplice rapid pentru o asigurare agricolă, prima de asigurare va fi achitată în rate flexibile, iar decontarea se va face cu celeritate, conform poliței stabilite.Așadar, dacă nu poți să prevezi sau să eviți un dezastru natural care îți distruge culturile, poți cel puțin să minimizezi efectele și să primești despăgubiri consistente, dacă închei în prealabil o asigurare pentru culturile agricole.