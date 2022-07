5 modalități prin care să achiziționezi o mașină

Dincolo de modelul de mașină la care te-ai decis în perspectiva achiziționării, modul în care plătești suma cerută reprezintă cel mai sensibil subiect. Descoperă cele 5 modalități de plată pe care le ai la dispoziție în acest moment.

1. Credit de nevoi personale

2. Credit auto

3. Leasing

4. Programul prima mașină

5. Plata integrală

În concluzie, deși există mai multe modalități de plată, va trebui să o alegi pe cea mai potrivită contextului în care te regăsești.

Este, poate, cea mai populară modalitate prin care îți poți achiziționa o mașină. Mai bine spus, tu decizi ce faci cu banii împrumutați. În principiu, în funcție de banca emitentă, un credit de nevoi personale se acordă în baza unor criterii minime care trebuie îndeplinite. Un asemenea criteriu ar fi vechimea în muncă, prin care banca se asigură că poți plăti ratele pentru creditul solicitat.Un aspect important, în cazul creditelor de nevoi personale, îl reprezintă Dobânda Anuală Efectivă, prescurtată DAE. Studiază foarte bine procentul solicitat de fiecare bancă în parte, respectiv cum poate fi afectat acest procent de-a lungul creditării.La finalul achitării împrumutului, mașina îți aparține în totalitate, fără alte datorii față de bancă. Dealerii auto îți pot ușura procesul, dacă alegi o creditare direct prin aceștia. În plus, de multe ori, pot veni cu tot felul de oferte și beneficii, cum ar fi un avans zero, dobânzi preferențiale sau prețuri finale mai reduse.Un credit auto s-ar putea să fie soluția ideală pentru tine, mai ales dacă vrei o mașină nouă, care depășește o sumă ce nu poate fi acoperită de creditul de nevoi personale. Condițiile nu sunt cu mult mai complexe, însă apar noutăți precum obligativitatea încheierii unei asigurări CASCO, respectiv factura proformă de la dealerul auto.Și aici trebuie să iei în calcul DAE, care poate varia în funcție de indicele de referință valutar, IRCC, pentru un credit auto în lei, respectiv EURIBOR, pentru un credit auto în euro. Un credit auto se acordă, de regulă, pe maximum 5 ani, iar avansul diferă în funcție de bancă.Este bine de știut faptul că, până la finalizarea achitării creditului auto, mașina sau chiar alte bunuri imobiliare deținute de tine sunt ipotecate sub forma unor garanții. În situația neachitării creditului auto, din diverse motive, banca va trebui să-și recupereze suma de bani prin ipotecă.Pentru a-ți face o idee, simulează un astfel de credit auto, mai ales că multe bănci îți pun la dispoziție astfel de simulatoare online.Dacă te gândești la un autoturism sport de lux, așa cum este un BMW Seria 8, pe care să îl schimbi după o perioadă de timp, este foarte posibil ca un leasing să fie exact ceea ce cauți ca modalitate de plată. În funcție de firma de leasing aleasă, va diferi valoarea minimă, moneda de plată, perioada contractuală sau avansul necesar de achitat.Conform contractului cu firma de leasing, mașina îți aparține doar pe perioada contractuală, așadar, nu devii proprietarului ei, însă te poți bucura de condusul mașinii pentru un anumit timp, de regulă, între 1 și 5 ani. Este o soluție care se pretează excelent celor care vor experiențe cu diferite clase de mașini, fără a le deține în calitate de proprietari, în schimbul unor plăți lunare efectuate la timp.La expirarea contractului de leasing, mașina revine firmei de leasing, iar dacă ideea ți se pare în continuare potrivită pentru nevoile tale, poți alege să faci un nou leasing, pe o altă mașină.Tot prin credite și finanțări, poți cumpăra prima mașină nouă cu ajutorul statului. Dacă îndeplinești condițiile pentru „Programul prima mașină”, ce stimulează cumpărarea de autoturisme noi, poți beneficia de o acoperire de cel mult 50% din valoarea finanțării din partea statului. Această garanție se aprobă la cererea băncii, în urma aprobării creditului.Poți cumpăra o mașină pe combustie internă, o mașină hibridă sau una 100% electrică, cu obligativitatea ca aceasta să fie nouă. Verifică foarte bine cadrul legal, condițiile de eligibilitate, respectiv băncile partenere din acest program.Reprezintă varianta ideală de achitare a unei mașini, și nu numai, dar, din păcate, plata în numerar a unei sume foarte mari de bani, fără alte credite și finanțări, nu este tocmai cea mai la îndemână soluție. O plată integrală, realizată, de exemplu, din economiile deținute, te poate salva de la mult stres și birocrație.