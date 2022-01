6 accesorii auto de iarnă pentru mașina ta! Cum să circuli în siguranță și să fii pregătit pentru orice situație

Iarna, conditiile meteo sunt imprevizibile. Ca sofer trebuie sa fii in permanenta pregatit pentru orice situatie. Iar echiparea masinii cu anvelope specifice sezonului nu este suficienta. Pe langa acestea ai nevoie de accesorii auto iarna pentru deszapezirea masinii sau curatarea ghetii de pe parbriz, iar daca pleci la drum lung, este important sa te pregatesti pentru situatii imprevizibile.

1. Covorase de iarna

2. Perie de zapada si racleta de gheata

3. Cabluri de pornire

4. Trusa de urgenta

5. Trusa de prim ajutor

6. Nisip si sare

Iata, asadar, sase accesorii auto indispensabile pentru masina ta, de timp de iarna.In conditiile in care zapada, ploaia, noroiul si sarea sunt duse, inevitabil, in si din masina, covorasele de iarna sunt indispensabile. Aceste accesorii auto interior au marginile ceva mai inalte decat clasicele covorase, impiedicand astfel scurgerea apei pe mocheta. Desi la o prima vedere acest lucru nu pare deranjant, apa care patrunde in mocheta masinii, sub covoras, duce la aparitia mucegaiului si la deteriorarea tablii de dedesubt.Iarna este inevitabil sa nu iti gasesti masina invelita in zapada sau, si mai rau, in gheata. Prin urmare este important sa fii pregatit pentru curatarea acesteia inainte de a pleca la drum. Prin urmare, ai nevoie de o perie speciala pentru deszapezire (poti folosi si o matura cu coada, insa ai grija sa nu zgarii masina).De asemenea, pentru geamurile inghetate vei avea nevoie de o racleta speciala pentru indepartarea ghetii. Este important ca aceasta racleta sa nu-ti lipseasca niciodata din masina. Iar pentru zilele extrem de geroase, in care masina este atat de inghetata incat nu poti deschide portbagajul din cauza stratului gros de gheata, este indicat sa ai o astfel de racleta si acasa. O rezerva nu strica niciodata.Este bine sa ai in permanenta, in masina, cabluri de pornire, nu doar iarna. Nu stii niciodata cand ai nevoie de un impuls pentru a putea porni masina. De asemenea, nu vei sti niciodata cand poti sari in ajutorul unei persoane care are nevoie de o mana de ajutor si nu are cabluri de alimentare.Indiferent de tipul autovehiculului pe care-l conduci, cand pleci la drum lung, este important sa fii pregatit cu o trusa de urgenta care sa te protejeze de inghet. Aceasta trebuie sa includa o patura calduroasa, incalzitoare de maini, o lanterna, apa de baut, alimente neperisabile, o pelerina impermeabila, semnalizatoare rutiere, lumanari, chibrituri impermeabile si o vesta reflectorizanta. De asemenea, este indicat sa te asiguri ca ai si o aeroterma auto Pe langa trusa de urgenta, in masina ta trebuie sa se regaseasca si o trusa de prim ajutor. Aceasta ar trebui sa includa elemente de baza precum: bandaje, tifon, dezinfectant pentru maini, foarfece, antiinflamatoare, pensete, alcool dezinfectant pentru rani (spirt) plasturi. Desigur, in functie de tipul de calatorie pe care il faci, lista se poate mari, insa acestea sunt elementele cheie care nu trebuie sa-ti lipseasca sub nicio forma.Este important sa ai nisip in masina, pe timp de iarna. In caz de ghetus, cand rotile masinii se invart in gol, o lopata de nisip, amestecat cu sare (de preferat), poate face adevarate minuni.Din fericire, gasesti o multime de accesorii auto ieftine, in magazinele online. Tot ce trebuie sa faci este sa cauti accesorii auto online pe site-urile de reduceri.