6 motive pentru care sa inchiriezi o masina

Esti tentat sa apelezi la serviciul de inchiriere auto Bucuresti, dar inca nu esti convins? Afla din randurile de mai jos principalele motive pentru care aceasta alternativa la mijloacele de transport in comun este una excelenta, ce merita atentia ta!

Inchiriere auto Bucuresti – ce masini ai la dispozitie?

Rezervarea, usor de realizat

Confort la superlativ

Perioada flexibila de inchiriere

Poti opta pentru un sofer suplimentar

Masinile inchiriate pot fi folosite si in strainatate

Incepand de la faptul ca astfel poti pleca la drum la orice ora, indiferent unde ai nevoie sa ajungi si pana la confortul pe care ti-l ofera un autoturism individual – acestea sunt lucruri care trebuie sa cantareasca in luarea unei decizii! Iata mai multe informatii despre serviciul de inchiriere auto Bucuresti Flota auto din care poti alege atunci cand vrei sa inchiriezi o masina este extrem de bogata. Fie ca iti doresti un autoturism sport, de teren, cu care sa pleci la drum sau o masina de oras, eleganta, toate iti stau la dispozitie. Indicat este ca inainte de a lua o decizie, sa verifici online toate optiunile si sa te indrepti catre varianta care se potriveste cel mai bine nevoilor tale! Mai mult, este bine sa stii ca poti alege dintre cele mai cunoscute brand-uri de pe piata: Volkswagen, BMW, Audi, Dacia sau Skoda.In ceea ce priveste variantele de rezervare a unui autoturism, poti sa folosesti formularul online, numarul telefon al companiei de inchirieri sau adresa de e-mail a acesteia. In doar cateva minute, te poti asigura ca vei obtine masina preferata, fara sa fii nevoit sa te deplasezi fizic nicaieri. In acest fel, economisesti timp si bani!Incalzire in scaune, sistem GPS modern, sistem audio, suficient spatiu pentru pasageri – acestea sunt doar cateva dintre elementele care iti asigura confortul necesar atunci cand inchiriezi o masina. Bineinteles, trebuie sa te gandesti si la faptul ca vei avea o masina la dispozitie, cu ajutorul careia vei putea pleca la drum la orice ora iti doresti. De exemplu, cand mergi in concediu, nu vrei sa fii presat de timp si nici de programul trenurilor ori cel al autocarelor, asa ca cel mai usor este sa inchiriezi autoturismul preferat!Printre beneficiile de care mai ai parte atunci cand apelezi la serviciul rent a car se numara si faptul ca te poti bucura de o masina inchiriata pentru intreaga perioada in care aceasta iti este necesara. In general, perioada de inchiriere incepe de la 2 – 3 zile si se poate extinde in functie de nevoile pe care le ai. Mai mult, poti prelungi perioada de inchiriere, in baza unui act aditional, pe care partenerii tai il vor incheia foarte usor.In cazul in care pleci la drum lung si ai nevoie de un sofer suplimentar, acest lucru este posibil. Tot ce trebuie sa faci este sa pui la dispozitia firmei de inchirieri atat cartea ta de identitate si permisul auto, precum si documentele persoanei care vrei sa iti fie sofer suplimentar.Nu in ultimul rand, este bine sa iei in considerare si faptul ca poti conduce autoturismul inchiriat si in strainatate, insa cu mentiunea ca trebuie sa anunti firma cu care colaborezi: de la aceasta vei primi o procura speciala, iar astfel respecti legislatia in vigoare.Caroutis.com iti pune la dispozitie servicii de inchirieri auto de calitate! Alege dintre zecile de modele de autoturisme si bucura-te de experienta condusului in cele mai bune conditii. Gandeste-te la numarul de zile in care vei avea nevoie de o masina, iar astfel nu mai trebuie sa-ti faci griji in privinta transportului atunci cand pleci la drum lung!Date de contact:E-mail: reservations@caroutis.comTelefon: +4 0747 134 901