Ai nevoie de bare transversale pentru mașină? Ce trebuie să știi despre acestea

Barele transversale ajuta la crearea unui spatiu suplimentar de depozitare pe acoperisul masinii. Aceste bare sunt definite prin doua grinzi paralele, lungi cat plafonul autoturismului, care se ataseaza de sinele laterale sau de jgheaburi.

Ce functii indeplinesc barele transversale

Care este greutatea maxima pe care o poate suporta acoperisul unui vehicul

Barele transversale pentru plafon sunt universale?

Ce impact are instalarea barelor transversale asupra masinii

Cat costa instalarea portbagajelor de acoperis pe un vehicul

Odata instalate, ai un spatiu in plus de depozitare, unde poti lega bicicleta, un portbagaj pentru plafon sau orice alte obiecte care pot fi prinse in siguranta de barele transversale si care nu depaseste greutatea maxima care poate fi sustinuta de plafonul masinii. Daca nu stii care este greutatea o poti gasi in cartea masinii.Prin urmare, daca vrei sa folosesti un portbagaj pentru plafon sau sa transporti in siguranta bicicletele cand pleci in vacanta, vei avea nevoie de bare transversale cu prindere pe plafon pentru masina ta.Cea mai importanta functie a barelor transversale pentru plafonul masinii este aceea de a servi drept punct de montare pentru traverse si alte echipamente de fixare a incarcaturii transportate pe acoperisul vehiculului. Multe dintre masinile noi, in special SUV-urile, vin echipate cu astfel de bare transversale.Greutatea maxima pe care o poate suporta acoperisul unui vehicul difera de la o masina la alta. In general este de aproximativ 60-75 de kilograme. Insa este important sa verifici cu atentie inscrisurile din cartea masinii pentru a te asigura ca nu deteriorezi plafonul masinii punand o greutate mult prea mare pe aceasta.De asemenea, greutatea suportata de barele transversale este de aproximativ 60 de kilograme.Daca masina ta nu are bare transversale si doresti sa achizitionezi unele, este important sa stii ca exista bare transversale universale. Exista insa si bare specifice, pentru anumite modele de masini. Singurele diferente dintre cele doua tipuri de bare transversale este ca barele transversale universale trebuie ajustate la dimensiunile masinii, pe cand cele dedicate, nu. Cu toate acestea, ajustarea barelor transversale universale se poate face foarte usor.Instalarea unei bare de acoperis va creste rezistenta la inaintare a masinii prin obstructionarea trecerii aerului peste caroserie. Cand vine vorba de performanta automobilului, aerodinamica va fi un factor important. Singura modalitate de a preveni acest lucru este de a calatori la viteze foarte mici. Consecintele sunt minore.Costul unui suport portbagaj auto este determinat de mai multi factori. Pentru ce vrei sa-l folosesti, greutate pe care vrei sa o transporti, daca doresti un profil aerodinamic sau nu, precum si de anul, marca si modelul autovehiculului pe care-l detii. Pe piata poti gasi, care pornesc de la 200 lei, dar si bare scumpe care pot ajunge la 3.500 de lei sau chiar peste.