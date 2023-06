Ambiția unui șofer de Dacia Spring: "Așa e când nu înțelegi pentru ce este făcută o mașină"

Una dintre cele mai populare mașini electrice din România este Dacia Spring, datorită prețului mic de achiziție.

Totuși, Dacia Spring este considerată în principal o mașină de oraș, având o autonomie limitată, care variază în funcție de condițiile de conducere și de utilizare a vehiculului.Autonomia limitată implică necesitatea de a o reîncărca regulat. Acest lucru poate fi convenabil într-un mediu urban, unde infrastructura de încărcare electrică este mai accesibilă.Spațiul pentru pasageri și bagaje este limitat, iar performanțele pe autostradă sau în teren accidentat sunt reduse.Totuși, unii dintre cei care conduc modelul electric de la Dacia țin să demonstreze că pot depăși limitele mașinii și pleacă la drumuri foarte lungi sau încarcă mașina excesiv.Este cazul unui șofer care a anunțat că a plecat cu mașina plină cu oameni și bagaje și a avut autonomie aproape 300 de kilometri."A spus cineva... "bagaje"? Peste 290 km autonomie, peste 290 litri spațiu de bagaje! Și 4 oameni la bord!", a scris șoferul în textul care însoțește imaginea pe grupul Dacia Spring România."Așa e când nu înțelegi pentru ce este făcută o mașină"Postarea a stârnit o dezbatere aprinsă între membrii grupului."Cred că depășiți greutatea maximă admisă. Și NU glumesc. Mașina are 1000 kg și 1300 maximă admisă. Calculați cu 4 persoane și bagaje.""Așa e când nu înțelegi pentru ce este făcută o mașină. În cazul de față o mașină pentru oraș, nu pentru exterior.""Nu știu cine nu înțelege despre ce pot să fac cu mașina pe care am cumpărat-o?!""Unde scrie în actele mașinii că este mașină pentru oraș și nu pot ieși din oraș, la drum lung? Unde scrie în lege că nu am voie să ies din oraș cu Dacia Spring? Dacă tu nu ești în stare, nu ești capabil, sau nu vrei să ieși cu Dacia Spring, din oraș, nu înseamnă că nimeni nu are voie să iasă cu mașina din oraș. Fiecare face ce vrea cu mașina lui personală. Dacă vrea cineva să meargă și până în China, cu Dacia Spring este decizia lui personală, și-o asumă.Când vulpea nu ajunge la struguri, zice că sunt acri. Bănuiesc că ești posesor de BMW sau Audi, chiar nu înțeleg ce vă roade atât de cei care ies din oraș cu Dacia Spring? Merge cineva cu Dacia Spring în afara orașului pe banii tăi și asta te doare? Dacă ești posesor de Dacia Spring, DACĂ, parcă