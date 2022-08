Parcările publice devin un lux în București. Ce amenzi usturătoare anunță Primăria Capitalei din 15 august

Parcarea in centrul Bucurestiului, in zonele detinute de municipalitate, va fi un lux incepand din 15 august 2022, potrivit b365.ro.

In timpul verii, s-au marcat locurile de parcare detinute de Primaria Capitalei care anunta, prin viceprimarul Stelian Bujduveanu, ca va aplica o politica agresiva de taxare a parcarii.Astfel, de la jumatatea lunii august se vor aplica amenzi substantiale daca nu se achita anticipat tariful, la momentul sosirii in parcare.Amenda este de 200 lei/zi, iar imobilizarea autovehiculului prin blocarea rotilor se face pana la stingerea obligatiei de plata, anunta Compania Municipala Parcking Bucuresti S.A.Chiar daca nici pana acum parcarea nu era gratuita in parcarile administrate de Primaria Capitalei, neaplicarea unor amenzi nu atragea nicio raspundere din partea soferilor in cazul neachitarii tarifelor de parcare.Tarifele de parcare difera in functie de zona. Cel mai scump este in zona zero, unde o ora de parcare costa 10 lei.Taxa de parcare se poate achita prin aplicatia parking Bucuresti, prin SMS la numarul 7458 sau cash in toate parcajele gestionate de Compania Municipala Parking Bucuresti S.A.In vara anului 2022, Primaria Capitalei s-a apucat masiv de hasurat/marcat locurile de parcare din interiorul inelului median de circulatie, adica centrul orasului, astfel incat sa nu se mai poata parca gratuit in aceasta zona.De asemenea, soferii, care au parcat pe locurile administrate de primarie, au primit fluturasi in parbrize in care au fost anuntati de schimbarea politicii privind plata parcarii.