Un exemplar Aro 243 a fost scos la vânzare. Mașina fabricată în anul 1981 a fost în dotarea Armatei Române, potrivit proprietarului.

Mașina a parcurs în cei 41 de ani de viață 1827 de kilometri și are toate piesele originale, scrie în anunțul postat pe ARO 4×4.ro.În pozele care însoțesc anunțul, mașina arată foarte bine și are echipamentele unui vehicul militar.Vopseaua verde închis lucește, caroseria nu are îndoituri sau rugină, iar interiorul este foarte bine întreținut.Mașina are protecții pe faruri, pe laterale are lopeți, iar lângă șofer se află un proiector suplimentar.Pe plafon este montat un suport pentru arme. În partea din spate, mașina are două canistre de combustibil, scrie promotor.ro.Motorul pe benzină are 2,5 litri. Mașina are cutie manuală și sistem 4×4 cu reductor.Este atestată drept vehicul istoric și se vinde cu suma de 10.000 de euro. ...citeste mai departe despre " Un Aro atestat drept vehicul istoric, scos la vânzare. Prețul cerut de proprietar pentru mașina care a aparținut Armatei Române " pe Ziare.com