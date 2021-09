Aspectele de care să ții cont când vrei să îți deschizi un service auto

Datorita numarului mare de masini, deschiderea unui service auto poate fi o afacere profitabila, oricati competitori ai avea. Totusi, acest tip de business implica o investitie considerabila, in functie de obiectivele pe care ti le propui. Iata aspectele importante de care sa tii cont, atunci cand iti doresti sa pui pe picioare un service auto.

Pozitionarea sediului

Calitatea serviciilor si a produselor

O echipa de profesionisti

Promovarea businessului si strategia de marketing

Primul aspect important care trebuie luat in considerare atunci cand vrei sa iti deschizi un service auto este alegerea sediului. Iar aceasta decizie trebuie sa fie influentata de doi factori, pozitionarea atelierului mecanic si dimensiunea acestuia. Asadar, trebuie sa te asiguri ca vei avea la dispozitie suficient spatiu astfel incat personalul sa poata repara in mod corespunzator automobilele, indiferent de greutatea acestora. Pe de alta parte, gandeste-te ca o sa ai nevoie si de un spatiu special amenajat pentru salariati, care sa includa vestiare, bai, poate si o bucatarie sau un birou unde sa fie depozitate acte, documente ori unde se realizeaza contabilitatea. In plus, nu uita sa iti pozitionezi service-ul intr-un loc cu suficienta vizibilitate, care nu se afla la periferia sau in afara orasului, ca sa fie accesibil clientilor.Dupa ce ti-ai stabilit sediul si ai intocmit planul de afaceri, trebuie sa te asiguri ca serviciile si produsele tale sunt la cel mai inalt nivel, astfel incat clientii tai sa fie multumiti si sa se mai intoarca. Drept urmare, este necesar ca un service auto sa ofere servicii complete clientului si sa multumeasca pe toata lumea, indiferent de automobilul pe care il detine. Asadar, poti sa le pui la dispozitie clientilor servicii variate, ca sa ai parte de o clientela cat mai mare. De lasau anvelope si pana la vopsitorie si reparatii, ofera-le cat mai multe optiuni. Pentru ca desi investitia initiala va fi mai mare decat in cazul unui service specializat pe o anumita nisa, profitul poate fi pe masura.Pe langa calitatea serviciilor si a produselor, tine cont de un alt aspect foarte important, mai precis, personalul. Trebuie sa te asiguri ca vei avea in preajma ta profesionisti, specialisti in domeniul auto, a carora experienta va face clientii sa plece multumiti din service-ul tau. Mecanici auto, electricieni, vopsitori, coordonatori, tehnicieni sau ingineri, vei avea nevoie de fiecare, ca sa te asiguri ca afacerea ta va functiona in mod corespunzator. De aceea, ca sa ii atragi, probabil o sa fii nevoit sa le oferi anumite beneficii, precum un salariu peste media pietei.Ca afacerea ta sa capete notorietate, iar potentialii clienti sa afle despre service-ul tau si de serviciile tale, ai nevoie de o strategie de marketing, deci sa iti faci reclama. Initial, este indicat sa iti studiezi competitorii, ca sa iti dai seama ce fel de servicii ofera, la ce pret, care este aria lor de expertiza si de cat timp sunt pe piata. Poate la inceput vei fi nevoit sa oferi promotii, sa faci reduceri sau chiar sa oferi servicii gratis, pana cand clientela va avea incredere in tine, iar vestea se va raspandi. Totusi, va trebui sa ai rabdare, mai ales ca esti nou in acest domeniu.Pe langa toate aceste aspecte si detalii, inainte sa pui pe picioare atelierul mecanic, tine cont si de aspectul legislativ, mai precis de birocratie. O sa ai nevoie de anumite aprobari si autorizatii, ca sa te asiguri ca businessul tau se afla in legalitate. De aceea, cel mai bine este sa consulti o firma de avocatura ca sa te sfatuiasca cu privire la actele necesare, pentru ca procesul de obtinere a documentelor respective poate fi unul de lunga durata. In consecinta, asigura-te ca ai totul aranjat, inainte sa inaugurezi atelierul mecanic.