O companie din Germania, Volkner, a creat un super-autobuz care are şi un garaj încorporat, în care încape un Ferrari

Autobuzul costă două milioane de euro, are un motor de Volvo de 530 CP, dar şi un habitaclu care oferă condiţii de iaht, sau de hotel de 5 stele.În interior există o sufragerie mare, luxoasă şi un dormitor cu pat de mărime completă, scrie piataauto.md.Autobuzul are panouri solare, şi baterii la bord, încât nu mai are nevoie de un generator diesel suplimentar.Un garaj este poziţionat între cele două axe, în partea inferioară.Un mecanism hidraulic coboară podeaua garajului şi ridică autobuzul, oentru a scoate maşina.Garajul are dimensiuni generoase, iar înăuntru poate să încapă şi un Ferrari. ...citeste mai departe despre " Cum arată super-autobuzul care este o casă pe roți ce are și un garaj generos. Prețul exorbitant la care se vinde VIDEO " pe Ziare.com