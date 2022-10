Basculante de primă clasă

Când vine vorba de transportul materialelor de construcție, unul dintre elementele esențiale pentru a-și asuma această sarcină este basculanta.

Ce este autobasculanta? Basculanta este un camion special pregătit pentru lucrări de șantier și construcții datorită tuturor avantajelor pe care le oferă în acest sector. Este un vehicul format dintr-o cutie basculantă deschisă care nu numai că facilitează sarcinile de deplasare a materialelor de construcție, ci și descărcarea materialului printr-un sistem simplu de basculare. Acest lucru îl face un element foarte versatil și ideal pentru dezvoltarea acestui tip de activitate. Este unul dintre vehiculele este esențiale la CefinTrucks și care face parte din flota disponibilă. Concret, în cadrul parcului mare de camioane pe care îl are CefinTrucks, sunt incluse, în categoria de vânzări basculante : basculante MAN, basculante IVECO, basculante Scania, basculante Renault, basculante Ford, basculante Volvo.În construcții, basculantele sunt folosite în primul rând pentru a transporta mărfuri în vrac, deși sunt adesea folosite și în zone publice de managementul traficului și departamentul de parcuri. În agricultură, basculantele pentru cereale au de obicei o caroserie închisă sau prelate pentru a proteja încărcătura de evenimentele meteorologice. Gama largă a acestor vehicule industriale începe cu autoutilitarele mici și merge până la basculante de dimensiuni mari pentru transport greu utilizate în minerit în cariere sau trafic greu. Ele pot ajunge la câteva sute de tone în greutate. Pe drum, basculantele sunt utilizate de obicei cu șasiurile tipice de camioane, în timp ce camioanele grele sunt adesea articulate cu semiremorci și benzi integrate. Corpul basculant este o suprafață de încărcare legată de cadrul vehiculului printr-un mecanism de basculare care, atunci când este activat, poate înclina parțial caroseria din trei laturi. Marfa se descărca prin alunecare controlată de-a lungul acestei suprafețe. O sarcină utilă mare și un volum mare de încărcare fac din camioanele basculante un ajutor de neînlocuit în multe sectoare.Capacitate de greutate și depozitare: nu sunt gândite doar să reziste la o capacitate mare de încărcare, ci și la o greutate mai mare, făcându-le perfecte pentru mutarea materialelor mari.Utilizarea sistemului de basculare: caracteristica principală și aproape cea mai importantă a acestor vehicule. Cutia de care dispune este in sistem basculant. Acest lucru vă permite să descărcați cu ușurință tot conținutul, indiferent de cât de dificil este terenul.Transfer pe distanțe mari: de cele mai multe ori transportul nu se efectuează pe distanțe scurte, astfel că aceste camioane sunt perfecte pentru mutarea lor între două locații îndepărtate care necesită acest material.Dacă sunteți în căutarea unei basculante pentru compania dumneavoastră, la CefinTrucks vă puteți bucura de o selecție largă de basculante diferite, noi sau second hand, la prețuri bune, de la cei mai buni producători și în diverse categorii de greutate și design.