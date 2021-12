Gigantul auto care va crea 6.000 de locuri de muncă în 2022 pentru a face față cererii de vechicule electrice

Grupul german BMW a anunțat că are în plan înființarea a 6.000 de locuri de muncă în 2022, în contextul în care estimează o dublare a vânzărilor de vehiculele electrice.

Anunțul a fost făcut de directorul executiv al gigantului auto, Oliver Zipse, pentru cotidianul Muenchner Merkur, transmite Reuters.Acesta a precizat că BMW are fabricile pregătite pentru mobilitatea electrică."De aceea ne vom mări forţa de muncă cu până la cinci procente anul viitor", a adăugat Zipse.În ceea ce privește criza de semiconductori, CEO-ul companiei estimează că acesta se va termina într-un an, având în vedere investiţiile în curs ale producătorilor.Până în prezent, compania a vândut peste un milion de vehicule electrice.Zipse a mai subliniat că cererea de vehicule electrice este foarte mare. "I4-ul nostru este epuizat de luni de zile, la fel ca şi iX", a punctat reprezentantul BMW.Anul viitor, producătorul auto plănuieşte să introducă o versiune electrică a sedanului său de lux seria 7.Până în 2025, BMW estimează că vânzările vor crește la două milioane de vehicule electrice. De asemenea, are în plan ca cel puţin 50% din vânzările globale să fie complet electrice până în 2030. Potrivit producătorului auto, unul dintre motivele care au întârziat achiziționarea acestor vehicule a fost lipsa infrastructurii de încărcare.