Care sunt pașii pentru închirierea unei dube de transport?

Dacă trebuie să transporți obiecte sau mărfuri voluminoase, care nu încap în portbagajul unei mașini obișnuite, ai nevoie de o dubă, adică de un autovehicul conceput special în acest scop.

Stabilirea capacității necesare

Găsirea ofertelor convenabile

Alegerea opțiunii pentru șofer

Contactarea furnizorului de servicii

În cel mai fericit caz, poți să apelezi la un prieten sau un vecin care are o dubă de transport, iar atunci lucrurile se rezolvă mai simplu. Însă, nu toată lumea are printre cunoscuți posesori de dube, iar în această situație îți rămâne varianta închirierii unui astfel de vehicul.Nici în acest caz, procedura nu este una complicată, iar dacă tocmai ești în căutarea unei dube de închiriat, iată cum ar trebui să procedezi!Dubele sunt de mai multe tipuri, având capacități și limite maxime de încărcare diferite. Astfel, întâi de toate trebuie să stabilești de ce fel de dubă ai nevoie, pentru a nu comanda un vehicul cu o capacitate prea mică sau a plăti în plus pentru o dubă prea mare în raport cu nevoile tale.Capacitatea dubei se stabilește în funcție de greutatea și de volumul mărfurilor care trebuie transportate. Dacă ai mai multe lucruri de mutat, ideal ar fi să rezolvi totul cu un singur transport, așa că în acest caz ar fi potrivită o dubă mai încăpătoare, chiar dacă marfa nu este foarte voluminoasă.După ce ai stabilit de ce fel de dubă ai nevoie, poți trece la analizarea ofertelor, pentru a o găsi pe cea mai avantajoasă. Dacă vrei să transporți marfa la un spațiu de depozitare închiriat, îți sugerăm să apelezi la o firmă care oferă servicii de depozitare și servicii de transport , întrucât costurile vor fi mai mici decât în cazul în care apelezi la doi furnizori diferiți.Studiază flota de autoutilitare pusă la dispoziție de fiecare furnizor, alege mărcile și modelele preferate și compară prețurile înainte de a lua o decizie.Odată lămurite aceste prime detalii, trebuie să te decizi dacă vrei să închiriezi duba cu sau fără șofer. Conform Codului Rutier, pentru un astfel de vehicul este nevoie de permis categoria B, adică aceeași categorie în care se încadrează și conducătorii de autoturisme. Așadar, nu trebuie să fii neapărat șofer profesionist pentru a conduce o dubă, iar dacă ai permis și ceva experiență, o poți face chiar tu.Dacă închiriezi o dubă fără șofer, costurile sunt mai mici, însă te sfătuim să optezi pentru această variantă doar dacă ai mai condus și altă dată un astfel de vehicul. Deși necesită aceeași categorie de permis, duba nu este la fel de ușor de condus ca un autoturism și nu e recomandat să constați acest lucru la volanul unui vehicul închiriat.Ultimul pas constă în contactarea furnizorului, fie telefonic, fie online sau prin alte mijloace puse la dispoziție de acesta. În funcție de preferințele tale, acesta îți va comunica dacă îți poate pune la dispoziție vehiculul dorit, iar dacă acest lucru nu va fi posibil, îți va prezenta variante alternative sau veți cădea de acord asupra unei date ulterioare pentru închiriere.Urmează apoi încheierea unui contract de închiriere pe baza unor documente pe care trebuie să le prezinți, iar la data stabilită, duba va fi pusă la dispoziția ta, cu sau fără șofer.Dacă ai optat pentru a doua variantă, poți solicita ca șoferul să se prezinte cu autoutilitara direct la adresa de unde urmează să fie încărcată marfa, iar în cazul în care ai închiriat o dubă fără șofer, vei semna un act adițional prin care îți asumi responsabilitatea pentru eventualele pagube produse din vina ta.Mai trebuie să știi că unii furnizori asigură și servicii adiționale de manipulare a mărfii la încărcare și la descărcare, așa că poți bifa și această opțiune dacă ai nevoie de ajutor.