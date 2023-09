Ce este asigurarea CASCO si ce avantaje iti ofera?

Asigurarea Casco este o asigurare care te acoperă pentru eventuale evenimente nefericite indiferent dacă ești sau nu vinovat de producerea acestora.

Ai acoperiri multiple și variate;

Bugetul tău va fi “salvat” în urma unei eventuale pagube;

Mașina ta se va “bucura” de o protecție mai mare împotriva întâmplărilor nefericite.

1. ACOPERIRI

Acoperiri STANDARD

Ciocniri

Loviri

Zgârieri

Căderi de corpuri străine pe vehicul

Răsturnări

Incendii

Calamități naturale

Furt

Acoperi SUPLIMENTARE

Acte de vandalism

în afara drumurilor publice

Circulația pe drumuri inundate

Pierderea/ furtul cheilor

Acțiunea animalelor

Elemente vitrate

Reîntregirea automată a sumei asigurate

Acoperirea exclusivă a jantelor și anvelopelor

2. BUGET “SALVAT”

Fară poliță CASCO:

Mergi la service Se constată pagubele Plătești toate costurile aferente pagubelor

Cu poliță CASCO:

Suni asigurătorul Evaluatorul constată daunele Stabilești service-ul unde va fi realizată reparația Plătești doar franșiza dacă este cazul

Ce bani platești pentru o asigurare Casco?

Prima de asigurare

Prima de asigurare este prețul asigurării care este influențat de acoperiri, suma asigurată și modalitatea de plată.

Acoperirile suplimentare fac diferența la prima de asigurare, însă te sfătuim să iei seama de fiecare dintre acestea, deoarece este posibil să ai nevoie de majoritatea dintre ele.

Suma asigurată este un alt criteriu care influențează prima de asigurare. Iți vom prezenta cum știi că suma asigurată din oferta prezentată este cea corectă, în funcție de mașina ta.

Mașini noi

Mașini second-hand

Plata integrală

Plata în rate

Există și variante de plată în doua rate, 6 rate sau 12 rate

Franciza

Și totuși cât costă o asigurare casco?

3. PROTECȚIA

De reținut este că poți asigura protecție și echipamentului suplimentar. Astfel, dacă te hotărăști să înfrumusețezi mașina și să-i adaugi diferite echipamente, poți păstra facturile și să anunți asigurătorul despre dorința ta de a le prelua și pe acestea în asigurare.

Protecția o poți adăuga și pentru persoanele din mașină. Unii asigurători oferă o clauză suplimentară, prin care pasagerii și soferul sunt protejați în cazul unui eventual nefericit accident

Notă importantă

Casco este o asigurare auto facultativă, dar benefică pentru tine și mașina ta.Căderea unui copac pe mașină în timpul unei furtuni, vandalizarea mașinii sau intrarea într-un sens giratoriu din vina ta sunt printre întâmplările des întâlnite. Nu vor mai fi o problemă daca ai asigurare Casco încheiată în momentul întâmplării daunei, deoarece sunt riscuri asigurabile pe această poliță.Avantajele unei asigurări Casco:Printre acoperirile de mai sus, cei mai mulți dintre asigurători oferă și asistență rutieră sau mașină la schimb în urma unui accident. Această acoperire este valabilă chiar și în străinătate, iar concediul tău nu va stricat din cauza unui eventual incident în care mașina ta necesită tractarea pe platformă.În momentul producerii unui accident în care este implicată mașina ta, indiferent de natura lui sunt necesari anumiți pași pe care trebuie să-i urmezi.Aici este simplu. Consultantul iți va cere factura de achiziție, iar suma asigurată de pe asigurare va fi valoarea din factură. Astfel, pe tot parcursul anului vei fi asigurat la valoarea reală a mașinii tale și vei sta fără griji în cazul unei daune totale.În cazul mașinilor care nu mai pot fi considerate noi, suma asigurată se stabilește alegând varianta de echipare corectă și aplicându-se uzura.Modalitatea de plată de asemenea reprezintă unul dintre cele mai importante criterii pentru prețul asigurării casco.Aceasta este metoda de plată cea mai avantajoasă, deoarece beneficiezi de reduceri de 5 % și până la 15 % în funcție de asigurători și scapi de grija ratelor ulterioare.În general cei mai mulți clienți care aleg plata în rate, optează pentru plata în 4 rate, fiind maximul de rate admis de cei mai mulți asigurători.Avantajul plății în 4 rate este că vei putea plăti 4 rate la interval de 3 luniDezavantajul plății în 4 rate este că prima totală va fi mai mare decât plata integrală cu valori cuprinse între 5 și 15 % în funcție de asigurător.Ce este franșiza? Franșiza este o suma pe care trebuie s-o achiți în caz de daună. Ea are o valoare fixă sau reprezintă un anumit procent din valoarea asigurată.Dacă optezi pentru această variantă, în caz de daună va trebui să achiți o anumită sumă tu, iar restul rămâne în seama asigurătorului.În mod uzual, vei auzi termenii de franșiză la daună totală/furt total și franșiză la daună parțială.Deci, bugetul tău, în urma unui eventual accident nu va fi diminuat, polița ta casco fiind cea care te va ajuta să rezolvi ceea ce ar fi trebuit să plătești din buzunar.Un calcul estimativ ne permite să afirmăm că pentru un autoturism marca DACIA LOGAN, an 2023, o persoană fizică cu vârsta peste 40 ani plătește între 400 și 600 euro pentru 12 luni cu plata în 4 rate. Astfel, suma de 750 lei la interval de 3 luni reprezintă o sumă mică comparativ cu eventuale reparații în urma unui accident care pot depăși chiar și 1000 lei pe lună.Este important să vezi această asigurare ca pe o protecție, iar evenimentele nefericite să fie cât mai puține sau chiar deloc.– există produs casco și pentru mașini cu vechime de până în 20 aniDacă dorești să afli mai multe informații și o cotație de preț personalizată pentru mașina ta întră aici , iar unul dintre consultanți te va ajuta să găsești cea mai potrivită asigurare casco pentru tine.