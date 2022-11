Ce mașină să alegi dacă de abia ai luat permisul?

Obținerea permisului de conducere este un moment fericit și de care ar trebui să fii mândru. De acum poți profita de libertatea pe care ți-o dă o mașină personală și poți pleca unde vrei fără să mai fie nevoie să rogi pe cineva să te ducă până acolo. Cu toate că opțiunile în privința deținerii unei mașini sunt teoretic limitate doar de bugetul pe care îl ai, ar fi bine ca în momentul alegerii primei mașini să ții cont și de alte criterii.

Care e mașina perfectă pentru un începător?

Mașină nouă sau mașină la mâna a doua?

Ce putere ar trebui să aibă prima ta mașină?

Nu există un anumit model care să fie cunoscut drept “mașina ideală pentru începători” și asta pentru că există mai multe variante pe care ai putea să le încerci. Aceste variante sunt: Hyundai i10, Volkswagen Polo, Honda Fit, Toyota Aygo, Toyota Auris, Fiat Panda sau Dacia Sandero.Ce au toate aceste mașini în comun? În primul rând sunt de dimensiuni mici, ceea ce le face perfecte pentru condusul în oraș. Dacă stai într-o zonă urbană aglomerată, știi că traficul este infernal în anumite momente ale zilei. Totodată, știi că locurile de parcare sunt o problemă în unele zone ale orașelor. Dimensiunile reduse ale acestor autovehicule te vor ajuta și în traficul aglomerat, dar și în momentul în care vrei să parchezi.În al doilea rând, mașinile enumerate anterior nu necesită costuri de întreținere foarte mari. Acest lucru e un mare avantaj pentru că în felul acesta te vei obișnui treptat cu viața de proprietar de mașină, nefiind nevoit să cheltui sume exorbitante.Dacă de abia ai luat permisul ar trebui să fii conștient de faptul că nu ai încă experiența necesară ca să stăpânești toate situațiile cu care te vei confrunta. Această experiență vine după ceva timp de șofat. Astfel că o opțiune foarte bună pentru tine o reprezintă o mașină la mâna a doua.Aceasta de la început nu va costa atât de mult ca o mașină nouă, poți găsi chiar anumite modele noi de mașini la mâna a doua la un preț convenabil.În plus, în cazul în care e nevoie de reparații pentru că ai lovit caroseria sau că nu ai folosit corespunzător ambreiajul, costurile vor fi mult mai mici. Cu o mașină la mâna a doua vei conduce mai relaxat știind că orice ai strica poți repara cu mai puțini bani decât în cazul unei mașini noi.Nu în ultimul rând, valoarea unei mașini noi se depreciază în foarte scurt timp din momentul achiziționării. Așa că dacă știi că vei schimba mașina în viitorul apropiat, prețul cu care o vei vinde va fi cu mult sub cel cu care ai achiziționat-o la început.Poate fi plăcut să mergi cu viteză, dar trebuie să ții cont de faptul că, pentru moment, nu ai experiența necesară ca să controlezi o mașină puternică. Viteza excesivă nu își are locul pe stradă, ea trebuie să rămână pe circuite sau în ariile special amenajate unde o mașină scăpată de sub control nu poate cauza victime colaterale.Așa că ideal ar fi ca momentan să alegi o mașină de putere mică, undeva sub 90 de cai putere. Poate ți se pare puțin, dar nu e deloc. Este mai mult decât decent pentru prima ta mașină și îți va conferi exact puterea de care ai nevoie ca să circuli în siguranță.Dacă ai luat permisul de curând, cu siguranță de abia aștepți să te urci la volanul propriei mașini. Cântărește bine opțiunile, fii conștient de faptul că experiența se câștigă în timp și alege modelul de mașină în care să te simți confortabil și în care să fii siguranță.